Finali Nazionali Under 17 Femminile – Campobasso supera Venezia ed è campione d’Italia

Si sono concluse oggi a Pordenone le Finali Nazionali Under 17 Femminili, col trionfo della Magnolia Campobasso che in finale ha regolato (63-42) l’Umana Reyer Venezia. Terzo posto a Costa Masnaga, che nella “finalina” ha superato la Stella Azzurra Roma.

A tutte le squadre partecipanti e in particolare alla Magnolia Campobasso le congratulazioni del presidente FIP Giovanni Petrucci.

Un plauso agli organizzatori e a tutti coloro che dietro le quinte hanno operato in questa settimana per trasmettere, dal vivo e sul canale Youtube di Italbasket, tutte le gare della manifestazione.

Questo il quintetto ideale:

Emilie Brzonova (Stella Azzurra Roma Nord)

Giorgia Gorini (Bianchi Group Costa Masnaga)

Francesca Blanca Quinonez (Magnolia Basket Campobasso)

Anita Franchini (Umana Reyer Venezia)

Emma Giacchetti (Magnolia Basket Campobasso)

Finale 1°-2° posto

Magnolia Basket Campobasso-Umana Reyer Venezia 63-42 (14-8; 32-23; 48-34)

Campobasso: Del Sole 4, Baldassarre 8, Giacchetti 11, Quinonez 29, Moffa, Trozzola 6, Mascia, Rizzo, Lallo, Bocchetti, Moscarella 5. All. Sabatelli

Venezia: Versuro 10, Rigoni 4, Spagnoli, Ivane 9, Franchini NE, Guerra, Ruzza 7, Minincleri 2, Gallo 3, Chinello, D’Este 2, Zuccon 5. All. Giovanatto

Arbitri: Mammola e Ceri

È Ivane la prima realizzatrice della finalissima che porta la Reyer (priva di Franchini) sul 4-0, risponde dai 6.75 Giacchetti, il botta e risposta continua con Ivane e Gallo che ribattono alle due triple di Quinonez, è 11-8 per Campobasso dopo 6 minuti. La difesa molisana alza di intensità, recupera diversi palloni con la Reyer in blocco offensivo per diverse azioni, mentre Quinonez regala perle della sua bravura, con un 2+1 al ferro per il massimo vantaggio interno. Tanti errori da ambo le parti nelle ultime azioni del primo quarto, marchiato dagli 11 punti di Francheska Quinonez. Per la Reyer 6 quelli realizzati da Ivane in avvio.

Versuro interrompe l’empasse reyerino con una penetrazione di sinistro, la risposta di Campbasso porta le firme di Baldassarre e dell’onnipresente Quinonez: il suo 2+1 vale il 20-10 dopo 1’30”. Versuro va a segno nel pitturato, Giacchetti in versione Arsenio Lupin strappa il pallone e vola in contropiede, Minincleri non ci sta e riporta a 8 le veneziane. A Giacchetti e Trozzola risponde Ruzza (28-16), Del Sole porta il suo mattoncino (30-17) ma Zuccon lotta da vera guerriera, prende rimbalzi e riporta la Reyer sul -8. Dopo alcuni errori, Quinonez ritorna a segnare e Ivane dalla lunetta fissa sul 32-23 il parziale del primo tempo a favore della Magnolia.

La Reyer si schiera a zona, Giacchetti la buca alla prima azione e serve un assist a Trozzola, Ruzza risponde con un “arcobaleno”, Quinonez ne segna 4 di fila per il 40-25 La difesa molisana costringe le reyerine a tanti tiri forzati, mentre Baldassarre dall’arco dilata il vantaggio ma Versuro fa tripla e libero aggiuntivo. La Reyer mette in campo tutta l’energia che ha per riaprire il match, D’Este premia l’assist di Minicleri, Ruzza segna da 3 ma Campobasso chiude la terza frazione in vantaggio di 14.

Ivane e Moscarella aprono le marcature dell’ultimo quarto, Campobasso ha ancora benzina per tre contropiedi consecutivi, l’eurostep di Quinonez, la stoppata di Moscarella e l’ennesimo canestro in contropiede di Baldassarre dilatano il vantaggio a favore del team di coach Sabatelli. La Reyer lotta fino alla fine ma non c’è più tempo. Onore alle ragazze reyerine, che chiudono al secondo posto, mentre gli applausi del PalaCrisafulli vanno alle campionesse d’Italia Under 17 del Magnolia Basket Campobasso.

Finale 3°-4° posto

Stella Azzurra Roma Nord-Bianchi Group Costa Masnaga 50-63 (15-17; 25-42; 32-50)

Roma Nord: Ndiaye, Navarra 2, Guarnieri, Faraoni 1, Brzonova 19, Zangara 5, Di Paoli, Vicentini, Salvioni 2, Zizzari, Garofalo 21, Adongpiny. All. Corradini

Costa Masnaga: Colico 4, Motta 9, Cibinetto 6, Piatti 20, Luongo, Fiorese, Galli 11, Serra, Gorini 7, Rota, Bernasconi 6, Villa. All. De Milo

Arbitri: Corrias e La Grotta

Costa Masnaga rompe gli indugi con Piatti, ma Brzonova da tre regala il primo vantaggio alla Stella Azzurra. Motta si accende con quattro punti consecutivi, ancora Brzonova segna un grande arresto e tiro ma Gorini e Piatti portano Costa Masnaga sul 14-9. Salvioni e Garofalo riducono ad un solo punto lo svantaggio, ma Galli con un fallo e vale mette quattro punti tra le due squadre. Il canestro dalla media di capitan Garofalo fissa il punteggio del primo quarto sul 15-17 in favore di Costa Masnaga.

L’esplosività di Galli è un fattore per la squadra di coach De Milo anche a inizio secondo quarto, ma l’intensità di Zangara mantiene Roma in scia. Costa Masnaga costruisce alla perfezione una penetrazione di Bernasconi, Colico segna da palla rubata e Galli segna dall’angolo la tripla del massimo vantaggio, che si amplia ulteriormente con Bernasconi in contropiede: 19-29 a metà secondo quarto. Costa Masnaga ha il completo controllo della partita e domina nelle due metà campo. Coach Corradini chiama time out con Roma sotto di 15. I tiri liberi di Motta mandano le squadre all’intervallo con le lombarde in vantaggio 42-25.

La Stella Azzurra prova a reagire nel terzo quarto con il lay-up di Brzonova e le penetrazioni al ferro delle sue esterne. Costa Masnaga perde un po’ di ritmo nella metà campo offensiva ma la Stella Azzurra non riesce ad approfittarne. Il primo canestro del Bianchi Group arriva con Cibinetto dopo sei minuti. Garofalo prova a prendersi sulle spalle l’attacco capitolino, ma la coppia Cibinetto-Galli sblocca le trame offensive di Costa Masnaga: il terzo quarto si chiude 32-50.

Zangara e Brzonova coltivano le speranze di Roma all’inizio dell’ultima frazione di gioco, anche Garofalo si unisce e la Stella Azzurra torna sul -12. Le ragazze di coach De Milo si riorganizzano e trovano un canestro di Gorini e uno sfondamento subito da Motta. Piatti sfrutta le sue lunghe leve per l’and one del nuovo +17. Garofalo è l’ultima ad arrendersi ma è Costa Masnaga a conquistare il terzo posto in Italia per la categoria under 17 femminile, battendo la Stella Azzurra Roma con il punteggio di 50-63.

