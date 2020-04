FIP, si lavora ad una nuova struttura delle competizioni nelle categorie giovanili

Ad esito dello svolgimento del Consiglio Federale dello scorso 15 aprile, si conferma la determinazione nel riunire de visu, non appena le condizioni lo permetteranno, alcuni presidenti e proprietari di società insieme a figure tecniche del Settore Squadre Nazionali, per affrontare la complessa materia della struttura delle competizioni, dalle categorie giovanili al massimo livello professionistico, e giungere a previsioni che possano trovare applicazione comunque non prima della stagione sportiva 2021/2022.

