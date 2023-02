IBSA NEXT GEN CUP 2022-23: presentato il secondo concentramento che si apre domani a Trento e Rovereto

In una conferenza stampa che si è svolta presso la sede di Trentino Marketing è stato presentato il secondo concentramento della fase a gironi della IBSA Next Gen Cup 2022/23 che vede in lizza le 16 formazioni Under 19 dei club di Serie A.

Le gare sono in programma da domani, giovedì 23 febbraio, sino a domenica 26 febbraio, alla BLM Group Arena di Trento e al palasport “A. Marchetti” di Rovereto con ingresso libero.

LE DICHIARAZIONI

Queste le dichiarazioni dei protagonisti della conferenza stampa di oggi.

SALVATORE PANETTA, (Assessore con delega allo Sport del Comune di Trento):

“Poter ospitare una manifestazione del genere prevede una grande responsabilità per chi lo ospita. Ringraziamo la Dolomiti Energia Trentino e Junior Basket Rovereto, società il cui impegno è essenziale per la buona riuscita di questo evento e la Lega Basket per averci scelto. Auguriamo a tutti gli atleti i migliori risultati”.

MARIO BORTOT (Assessore allo Sport del Comune di Rovereto):

“Rovereto è una città vocata allo sport ma ancora di più è una città aperta allo sport. Con questo spirito siamo orgogliosi di essere stati scelti come territorio ospitante di questa importante manifestazione che è per noi una grande opportunità sportiva e di visibilità”.

MATTEO AGNOLIN (Direttore APT Trento e Monte Bondone)

“Ringraziamo e lavoriamo con impegno per ripagare la fiducia e l’opportunità che ci è stata concessa. È una bellissima esperienza poter collaborare con un top club come Dolomiti Energia Trentino e perseguire l’obiettivo comune di dimostrare che Trento è all’altezza dei grandi eventi sportivi grazie ad un’organizzazione efficace e delle strutture all’altezza”.

MARCO ALOI (Responsabile Eventi Lega Basket)

“Dopo avere vinto una grande sfida con la Frecciarossa Final Eight di Torino, ci accingiamo a questo Evento con l’obiettivo di continuare a lavorare sui giovani grazie anche a grande lavoro della FIP Regionale guidata da Mauro Pederzolli. Una manifestazione importante che vogliamo cresca sempre più nella attenzione della gente: per questo abbiamo voluto l’ingresso libero per permettere a tutti, partendo dalle scuole di godersi questo spettacolo”.

MAURO PEDERZOLLI (Presidente FIP Trentino Alto Adige)

“Questo Evento si inserisce all’interno di una stagione che vede il nostro movimento cestistico in crescita, grazie al grande lavoro di squadra con tutte le realtà del territorio, e vede questa Next Gen Cup come una grande opportunità di crescita per tutte le componenti: non solo i giocatori ma anche gli arbitri e gli ufficiali di campo”.

ENRICO BETTINI (Presidente Junior Basket Rovereto)

“Vogliamo proseguire nel nostro cammino migliorando il nostro lavoro nel solco di una collaborazione che porti una crescita di tutto il territorio e delle sue società: Junior Basket ha una squadra in Serie D composta da soli atleti roveretani, ha un settore giovanile che coinvolge tante famiglie e tanti atleti, un bacino importante in una città che ha una lunga tradizione di basket ma in cui vogliamo costruire un progetto territoriale importante”.

MARCO CRESPI (Direttore Dolomiti Energia Basketball Academy):

“La Next Gen Cup è un bel torneo da vivere intensamente non solo per i giocatori che magari da qui spiccheranno il volo verso il grande basket ma anche per coloro che lo vedono come una tappa verso una vita professionale che non sarà solo nel segno del basket professionistico. Una bella occasione per le generazioni future da vivere insieme”.

MICHAEL ROBINSON (Club Manager Dolomiti Energia Trentino):

“Un’altra sfida importante che come Aquila Basket affrontiamo dopo la Trentino Basket Cup, la Final Four di Coppa Italia di A2 e l’All Star Game di Lega Basket. Cercheremo di fare squadra con tutto il territorio”.

LA CLASSIFICA DEI DUE GIRONI

Dopo il primo concentramento tenutosi a Pesaro lo scorso novembre, la classifica provvisoria dopo le prime tre giornate è la seguente:

Girone A: Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro (6 punti), Bertram Yachts Derthona Tortona (6 punti), NutriBullet Treviso Basket (4 punti), Pallacanestro Trieste (4 punti), Banco di Sardegna Sassari (2 punti), UNAHOTELS Reggio Emilia (2 punti), Varese Basketball (0 punti), Happy Casa Brindisi (0 punti).

GIRONE B: Dolomiti Energia Trentino (6 punti), EA7 Emporio Armani Milano (4 punti), Umana Reyer Venezia (4 punti), Tezenis Verona (4 punti), GeVi Napoli Basket (4 punti), Germani Brescia (2 punti), Givova Scafati Basket (0 punti), Virtus Emil Banca Bologna (0 punti).

Di seguito il calendario delle partite che si disputeranno a Rovereto (Girone A) e a Trento (Girone B)

GIRONE A: Palazzetto dello Sport A. Marchetti, Via Piomarta, Rovereto

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO

ORE 11.30 Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro – Bertram Yachts Derthona Tortona

ORE 13.30 NutriBullet Treviso Basket – Happy Casa Brindisi

ORE 15.30 Pallacanestro Trieste – UNAHOTELS Reggio Emilia

ORE 17.30 Varese Basketball – Banco di Sardegna Sassari

VENERDÌ 24 FEBBRAIO

ORE 11.30 UNAHOTELS Reggio Emilia – Happy Casa Brindisi

ORE13.30 Varese Basketball – Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro

ORE 15.30 NutriBullet Treviso Basket – Banco di Sardegna Sassari

ORE 17.30 Pallacanestro Trieste – Bertram Yachts Derthona Tortona

SABATO 25 FEBBRAIO

ORE 11.30 Banco di Sardegna Sassari – UNAHOTELS Reggio Emilia

ORE 13.30 Bertram Yachts Derthona Tortona – NutriBullet Treviso Basket

ORE 15.30 Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro – Pallacanestro Trieste

ORE 17.30 Happy Casa Brindisi – Varese Basketball

DOMENICA 26 FEBBRAIO

ORE 9.00 Banco di Sardegna Sassari – Pallacanestro Trieste

ORE 11.00 Happy Casa Brindisi – Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro

ORE 13.00 Bertram Yachts Derthona Tortona – Varese Basketball

ORE 15.00 UNAHOTELS Reggio Emilia – NutriBullet Treviso Basket

GIRONE B (Trento – BLM Group Arena)

Giovedì 23 febbraio 2023

Ore 12.00 Germani Brescia – Umana Reyer Venezia

Ore 14.00 Virtus Emil Banca Bologna – Givova Scafati

Ore 16.00 Tezenis Verona – EA7 Emporio Armani Milano

Ore 18.00 Dolomiti Energia Trentino – GeVi Napoli

Venerdì 24 febbraio 2023

Ore 12.00 Tezenis Verona – Givova Scafati

Ore 14.00 GeVi Napoli – EA7 Emporio Armani Milano

Ore 16.00 Virtus Emil Banca Bologna – Germani Brescia

Ore 18.00 Dolomiti Energia Trentino – Umana Reyer Venezia

Sabato 25 febbraio 2023

Ore 12.00 Givova Scafati – Dolomiti Energia Trentino

Ore 14.00 GeVi Napoli – Tezenis Verona

Ore 16.00 Umana Reyer Venezia – Virtus Emil Banca Bologna

Ore 18.00 EA7 Emporio Armani Milano – Germani Brescia

Domenica 26 febbraio 2023

Ore 10.00 Givova Scafati – GeVi Napoli

Ore 12.00 EA7 Emporio Armani Milano – Virtus Emil Banca Bologna

Ore 14.00 Umana Reyer Venezia – Tezenis Verona

Ore 16.00 Germani Brescia – Dolomiti Energia Trentino

LA FINAL EIGHT A NAPOLI DAL 10 AL 12 APRILE

Al termine della quattro giorni di Trento e Rovereto verranno definite le otto partecipanti della Final Eight che assegnerà il titolo a Napoli dal 10 al 12 aprile. Si qualificano alla fase conclusiva della competizione le quattro migliori squadre dei due gironi.

LA COPERTURA TELEVISIVA DELLA IBSA NEXT GEN CUP

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su legabasket.it, Eleven Sports e il canale YouTube di Italhoop. Un match al giorno sarà disponibile anche sul canale Twitch della community “Chiamarsi Minors”.

La partita della giornata di ogni girone verrà anche trasmessa in streaming live sulla pagina Facebook di LBA:

Queste le gare scelte per la diretta sulla pagina Facebook di LBA:

GIRONE A

Sabato 25 febbraio – Bertram Yachts Derthona Tortona – NutriBullet Treviso Basket

Domenica 26 febbraio – EA7 Emporio Armani Milano – Virtus Emil Banca Bologna

GIRONE B

Giovedì 23 febbraio – Dolomiti Energia Trentino – GeVi Napoli

Venerdì 24 febbraio – Virtus Emil Banca Bologna – Germani Brescia

A TRENTO TORNA IL FORMAT ‘NEXT GEN EDUCATIONAL’ CON FEDERICO BUFFA

Come già nel precedente concentramento della IBSA Next Gen Cup prosegue anche nella tappa di Trento e Rovereto il progetto “Next Gen Educational” che ha come obiettivo la crescita dei giovani cestisti e la loro preparazione alla loro carriera post cestistica.

Federico Buffa sarà il protagonista della seconda tappa di Next Generation Educational, l’iniziativa LBA realizzata da “A Better Basketball” che premia i migliori giocatori-studenti dei vivai di Serie A e li accompagna, con workshop dedicati, nel difficile passaggio verso il professionismo sportivo, il mondo del lavoro e la costruzione di una dual career.

Federico Buffa, giornalista, telecronista, autore di libri e narratore di fortunate serie su SkySport come “Buffa Racconta” e “Storie Mondiali”, attualmente impegnato nei teatri con “RivaDeAndrè amici fragili”, si racconterà ai giocatori della Next Generation Cup IBSA all’ITAS Forum di Trento venerdì 24 febbraio.

Quella di Federico Buffa è una storia di successo partita dal basket ma, soprattutto, da una laurea in Giurisprudenza conclusa con 110 e lode e una tesi dal titolo “Il contratto di lavoro nello sport”, viaggi avventurosi alle radici dello sport e della cultura americana e incontri sorprendenti. E che lo ha portato, nel 2015, a reinventarsi e affrontare una sfida completamente nuova, a teatro.

All’appuntamento di Trento con i giocatori della Next Generation Educational, come già nella prima tappa di Pesaro, sarà protagonista Umana come sponsor della manifestazione e con un intervento sul tema: “Fiducia al lavoro: competenze per competere”.

MEET THE BEST: CREARE VALORE | UNA NUOVA VISIONE PER IL BASKET E IL MONDO DELLO SPORT.

Sabato 25 febbraio all’ITAS Forum dalle 15 alle 19 il convegno “Meet The Best: CREARE VALORE | Una nuova visione per il basket e il mondo dello Sport”.

L’evento dal titolo “Creare Valore: una nuova visione per il basket e il mondo dello sport” nasce dalla collaborazione tra Aquila Basket e A Better Basketball. In questa occasione si pone l’obiettivo di indicare nuove strategie per accrescere il valore economico e sociale della pallacanestro e dello sport in generale attraverso le esperienze, le idee e i punti di vista differenti di esperti del settore anche a livello internazionale.

I relatori di “Meet The Best” a Trento saranno:

Luca Baraldi, CEO Virtus Segafredo Bologna, Michela Gilli, Founder & Director, Zest 11 Limite, Luca Lorenzon, Senior Associate, Lucciola & Partners, Abigail Martin, Sustainability & Development Projects Director, Euroleague Basketball, Andrea Nardelli, Direttore Generale, Aquila Basket Trento, Sergio Picarelli, Executive Board Leader, The Adecco Group, Flavio Tranquillo, Giornalista, Sky Sport.

—

Ufficio Stampa Aquila Basket

Marcello Oberosler