IBSA Next Gen Cup 2024, le otto squadre qualificate alle Finali di Trento

Definito il tabellone con le otto squadre che hanno conquistato l’accesso alla Fase Finale della IBSA Next Gen Cup 2023/24. Le formazioni Under 19 si sfideranno in un torneo ad eliminazione diretta sul parquet del “T Quotidiano Arena” di Trento dal 22 al 24 febbraio 2024.

Per il Girone A si sono qualificate nell’ordine Allianz Derthona Tortona, EA7 Emporio Armani Milano, Pallacanestro Varese e Generazione Vincente Napoli Basket.

Per il Girone B le squadre che hanno staccato il pass per la Final Eight sono Dolomiti Energia Trentino, Pollini Brescia, Umana Reyer Venezia e NutriBullet Treviso Basket.

Di seguito gli accoppiamenti nei quarti di finale:

Allianz Derthona Tortona – NutriBullet Treviso Basket

Pollini Brescia – Pallacanestro Varese

Dolomiti Energia Trentino – Generazione Vincente Napoli Basket

EA7 Emporio Armani Milano – Umana Reyer Venezia

Ecco il tabellone della Final Eight @IBSAItalia Next Gen Cup 2024, che si svolgerà a Trento dal 22 al 24 febbraio 🏆#TuttoUnAltroSport #IBSANextGen pic.twitter.com/3RRhszazAZ — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) December 29, 2023

Nell’ultima giornata della fase a gironi della IBSA Next Gen Cup 2023/24, l’Allianz Derthona Tortona (record 6-1) ha travolto 60-85 la Generazione Vincente Napoli Basket (record 4-3) chiudendo in testa al Girone A. Alle sue spalle, si conferma l’EA7 Emporio Armani Milano (record 6-1) che ha conquistato il derby lombardo contro la Vanoli Basket Cremona per 70-95 (record 1-6), mentre la Pallacanestro Varese ha chiuso al terzo posto nel girone grazie al largo successo sull’Academy Scafati Basket per 77-106. L’altro match di giornata ha visto trionfare la Carpegna Prosciutto Papalini Basket Pesaro (record 4-3) contro la Virtus Emil Banca Bologna (record 2-5) per 59-88.

Nel Girone A si qualificano quindi alla fase finale di Trento nell’ordine: Allianz Derthona Tortona, EA7 Emporio Armani Milano, Pallacanestro Varese e Generazione Vincente Napoli Basket.

Il Girone B, invece, ha visto la Dolomiti Energia Trentino (record 6-1) confermarsi al primo posto grazie alla vittoria schiacciante per 76-58 sulla Happy Casa Brindisi (record 0-7); la Pollini Brescia (record 5-2) ha conquistato il secondo posto a seguito del successo per 62-80 nello scontro diretto con l’Umana Reyer Venezia (record 4-3). La Nutribullet Treviso (record 4-3) ha staccato l’ultimo pass disponibile per la Final Eight di Trento travolgendo 81-56 la Estra Pistoia (record 2-5); infine, il Banco di Sardegna Sassari (record 4-3) ha chiuso il suo cammino imponendosi sulla UNAHOTELS Reggio Emilia (record 2-5) con il punteggio di 82-83.

Nel Girone B si qualificano alla fase finale di Trento le seguenti squadre: Dolomiti Energia Trentino, Pollini Brescia, Umana Reyer Venezia e NutriBullet Treviso Basket.

