Inizia la Volksbank Reyer School Cup 2024: Preview Tappa In’s Mercato Mestre 1

È tempo di alzare il sipario sulla Volksbank Reyer School Cup 2024!

Venerdì 12 gennaio dalle ore 8.30, per la prima palla a due, gli studenti degli istituti mestrini Parini, San Marco, Luzzatti e Zuccante esordiranno nella nona edizione del torneo scolastico organizzato dall’Umana Reyer.

Sarà dunque un debutto di fuoco quello del Palasport Davide Ancilotto che ospiterà anche le tifoserie dei quattro istituti che si sfideranno in un girone all’italiana con partite da 20 minuti l’una (due quarti da 10′).

Parini e Zuccante partecipano alla School Cup dell’Umana Reyer dalla prima edizione del 2014. Nell’edizione del 2023 il Parini arrivò alla Madness 1 battuto solo nella finalissima che valeva il pass per le Final Four, in un match avvincente, dal Majorana-Corner di Mirano per 44-37.

Anche San Marco (raggiunse la Madness 1 nel 2023 eliminata al primo turno dei preliminari playoff nel derby mestrino dallo Stefanini per 42-21) e Luzzatti si sono fatte valere nell’edizione passata, quest’ultimo arrivò alla finalissima della Madness 3 battuto, per 40-36 dal Pacinotti di Mestre, solo negli ultimi secondi della partita, in un match memorabile al limite del leggendario e vietato ai deboli di cuore.

Curiosità: il liceo Parini schiera nel proprio roster due orogranata: Pietro Iannuzzi (Under 19) e Francesco Eramo (Under 17), ma dovrà fare a meno di Federico Natale (reyerino dell’Under 19) che rimane ai box per infortunio.

Il programma

1^ Partita: Parini vs San Marco

2^ Partita: Luzzatti vs Zuccante

3^ Partita: Vincente gara 1 vs Perdente gara 2

4^ Partita: Vincente gara 2 vs Perdente gara 1

5^ Partita: Perdente gara 1 vs Perdente gara 2

6^ Partita: Vincente gara 1 vs Vincente gara 2

