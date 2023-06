Italia “Green Team”, iniziato il raduno: amichevoli contro la Spagna il 3 e 4 luglio

E’ iniziato oggi, presso il Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa di Roma, il raduno del “Green Team“, una Nazionale formata da giovani prospetti di diversa estrazione che dopo qualche giorno di allenamento disputerà due gare amichevoli contro i pari età della Spagna a Torrejon de Ardoz il 3 e 4 luglio (diretta streaming, entrambe alle 20.30).

Rispetto ai convocati della scorsa settimana, non ci saranno David Torresani e Adrian Mathis, entrambi autorizzati a non aggregarsi al raduno. C’è invece Matteo Schina, inizialmente nella lista dei giocatori a disposizione. Solo 12 dei 18 Azzurri voleranno in Spagna per le gare contro i padroni di casa.

La Selezione guidata da Casalone con il CT Gianmarco Pozzecco Responsabile Tecnico, vestirà in entrambe le amichevoli la classica divisa bianca ma con i numeri di colore verde accompagnati con il logo “Macron 4 Planet” . Le nuove canotte contengono un forte messaggio di sostenibilità e rispetto per l’ambiente: i kit gara sono infatti realizzati in tessuto Eco Fabric, in poliestere 100% riciclato da PET.

Lo staff tecnico del “Green Team” è completato da Carlo Recalcati, Capo Delegazione, e dagli assistenti Federico Fucà e Riccardo Fois. Per gli allenamenti a Roma, aggregato anche il capo allenatore della Nazionale Under 16 Giuseppe Mangone.

“Momo” Diouf, già 6 presenze con la Nazionale Senior, è il Capitano della squadra.

GREEN TEAM

N. Atleta Anno Altezza Ruolo 4 GIANMARCO ARLETTI Delaware – NCAA 2001 195 ALA 5 FILIPPO GALLO Agribertocchi Orzinuovi 2004 194 ALA 6 SAMUELE MICCOLI EA7 Emporio Armani Milano 2006 187 GAURDIA 7 LEONARDO MARANGON Antenore Energia Padova 2005 195 GUARDIA 8 SAVERIO BARTOLI Caffè Mokambo Chieti 2000 194 GUARDIA 9 VITTORIO BARTOLI Orasì Ravenna 2001 201 ALA/CENTRO 10 DOMENICO D’ARGENZIO Luiss Roma 2001 174 PLAYMAKER 13 MATTEO LIBRIZZI Openjobmetis Varese 2002 180 PLAYMAKER 14 GIOVANNI EMEJURU Houston Bearkats – NCAA 2002 210 CENTRO 15 FRANCESCO BORRA UC Davis – NCAA 2001 210 CENTRO 21 GRANT BASILE Bertram Yacht Tortona 2000 206 ALA 23 MAXIMILIAN LADURNER Dolomiti Energia Trentino 2001 207 CENTRO 33 MATTEO GHIRLANDA Novipiù Casale Monferrato 2001 202 ALA 35 MOUHAMET DIOUF Unahotels Reggio Emilia 2001 206 ALA/CENTRO 36 MATTEO SCHINA Reale Mutua Torino 2001 180 PLAYMAKER 44 SASHA GRANT Medi Bayreuth – Germania 2002 201 ALA 55 DAME SARR Barcelona – Spagna 2006 196 ALA 75 NICCOLÒ FILONI Bertram Yacht Tortona 2001 196 ALA

Capo Delegazione

CARLO RECALCATI

Responsabile Tecnico

GIANMARCO POZZECCO

Allenatore

EDOARDO CASALONE

Assistente

FEDERICO FUCÀ

Assistente

RICCARDO FOIS

Preparatore Fisico

FABRIZIO SANTOLAMAZZA

Medico

ROBERTO CIARDO

Ortopedico

STEFANO PECCHIA

Fisioterapista

DANILO RAIMONDO

Team Manager

SIMONE BOCCONCELLI

Responsabile Comunicazione

FRANCESCO D’ANIELLO

SPAGNA UNDER 22

N. Atleta Anno Altezza Ruolo GUILLEM FERRANDO 2002 186 PLAYMAKER MARC PENARROYA 2002 190 PLAYMAKER ALESSANDRO SCARIOLO 2001 190 GUARDIA PABLO GONZALEZ 2001 190 ALA ALEJANDRO BELLVER 2002 194 GUARDIA PAU CARRENO 2001 192 GUARDIA UNAI BARANDALLA 2002 193 ALA MANEX ANSORREGUI 2002 194 ALA SERGI HUGUET 2002 194 PLAYMAKER ADRIA DOMENECH 2002 205 ALA RUBEN LOPEZ 2002 203 CENTRO AITOR ETXEGUREN 2002 206 ALA/CENTRO ALBERTO REDONDO 2002 209 CENTRO ARNAU PARRADO 2000 204 GUARDIA

Allenatore

JAUME PONSARNAU

Assistente

BORJA COMENGE

Assistente

PACO AURIOLES

Medico

EMILIO GARCIA

Preparatore Fisico

DANIEL HERNANDEZ

Fisioterapista

ROBERTO RUIZ

Funzionario

LUIS GIMENEZ

PROGRAMMA

28 giugno – 5 luglio 2023

28 giugno

Ore 12.00 – Raduno a Roma presso CPO Giulio Onesti

18:00/19:30 Allenamento presso CPO

29 giugno

11:00/14:00 Allenamento

30 giugno

12:00/15:00 Allenamento

1° luglio

11:00/14:00 Allenamento

2 luglio

9:30/11:00 Allenamento

12.15 Trasferimento in aeroporto

14.35 Volo Roma-Madrid

18.15 Arrivo a Torrejon de Ardoz (Madrid, Spagna)

3 luglio

11:00 /12:00 Allenamento

20.30 ITALIA-SPAGNA

4 luglio

11:00 /12:00 Allenamento

20.30 ITALIA-SPAGNA

5 luglio

11.45 Volo Madrid-Roma

14.15 Arrivo e fine raduno