Italia “Green Team” sconfitta di misura dalla Spagna

Va alla Spagna il primo dei due match in programma al Pabellon “J. Garbajosa” di Torrejon de Ardoz. Gli iberici si impongono col punteggio di 86-83 (rientrando da un passivo di -18) in un match di alti e bassi in cui gli Azzurri non hanno di certo risparmiato energie. Miglior marcatore Azzurro il Capitano “Momo” Diouf con 21 punti e 9 rimbalzi.

Doppia doppia all’esordio assoluto con la canotta dell’Italia per Grant Basile (19 punti e 11 rimbalzi). In doppia cifra anche Sasha Grant (14) e Matteo Librizzi (13).



Si torna in campo martedì sera, sempre alle 20.30 e in diretta streaming sul canale Twitch Italbasket.

Così coach Casalone: “Oltre ad avere talento, motivo per cui sono qui, questi ragazzi hanno davvero un grande cuore. Abbiamo giocato fino all’ultimo secondo rientrando più volte nel punteggio dimostrando capacità di sacrificio e voglia di aiutarsi. Siamo molto contenti e vogliamo ripeterci domani sera”.

Nel primo quarto gli Azzurri partono con il classico “freno a mano tirato” ed è più che normale visto che la squadra è insieme solo da pochi giorni. I ragazzi di coach Edoardo Casalone iniziano comunque concentrati e desiderosi di sfruttare appieno la chance. La Spagna mette a segno 26 punti nei primi 10 minuti prendendo fin dall’inizio le redini del gioco. L’Italia non si disunisce e rimane in scia ricucendo più volte. Nel secondo quarto la manovra Azzurra è più sciolta e anche il parziale racconta di un match in equilibrio (19-18). Peccato per alcune palle perse nel momento del potenziale aggancio. All’intervallo, l’Azzurro più prolifico è Grant Basile con 11 punti e 4 rimbalzi in difesa. Stesso bottino per Parrado.

Fase di difficoltà ad inizio terzo quarto: la bomba del solito Parrado e il canestro di López fanno vedere agli Azzurri i fantasmi della prima frazione (58-41) ma anche in questo caso la grinta e la determinazione di Diouf e compagni è massima. Al 30esimo Italia di nuovo a -10 (69-59).

Librizzi da tre (con assist spettacolare di Diouf) riduce ancora il gap ad inizio ultima frazione (69-62). Le triple aiutano la Spagna ma i due tiri da dietro l’arco di Grant e Basile rimettono ancora l’Italia sul -8 (79-71) con tre minuti da giocare. Arriva il massimo sforzo: spettacolare gioco da 4 di Diouf dopo la tripla di Grant e match totalmente riaperto. I liberi di Alessandro Scariolo tengono gli iberici in vantaggio e l’ultimo sprint Azzurro non paga. Davvero un peccato.

La Selezione veste in entrambe le amichevoli la classica divisa bianca ma con i numeri di colore verde accompagnati con il logo “Macron 4 Planet” . Le nuove canotte contengono un forte messaggio di sostenibilità e rispetto per l’ambiente: i kit gara sono infatti realizzati in tessuto Eco Fabric, in poliestere 100% riciclato da PET.

Il tabellino

Spagna-Italia 86-83 (26-19, 19-18, 24-22, 17-24)

Spagna: Peñarroya* 8 (2/4, 2/2), Barandalla 3 (1/1, 0/1), Scariolo 5 (1/3, 0/1), Carreño* 2 (1/2, 0/4), Ferrando 6 (1/5 da tre), Ansorregui* 10 (3/6), Huguet 6 (0/1, 2/5), Domenech 10 (2/4, 2/2), Etxegueren 5 (1/3), Parrado* 19 (2/6, 4/8), López* 10 (4/6, 0/4), Redondo 2. All: Ponsarnau

Italia: Gallo 2, Miccoli 5 (2/2, 0/1), Bartoli S.* 1 (0/2), Bartoli V. (0/1 da tre), Librizzi 13 (1/3, 1/5), Basile* 19 (4/7, 2/3), Ladurner 2 (1/2, 0/1), Diouf* 21 (7/11, 1/1), Schina 5 (1/2, 1/2), Grant* 14 (4/8, 2/4), Sarr* (0/2 da tre), Filoni 1 (0/2). All: Casalone

Tiri da due Spa 15/34, Ita 20/39; Tiri da tre Spa 11/34, Ita 7/20. Tiri liberi Spa 23/34, Ita 22/31. Rimbalzi Spa 38 (López 9), Ita 43 (Basile 11). Assist Spa 20 (Peñarroya e Ferrando 5), Ita 17 (Schina 5).

Usciti 5 falli: Basile e Filoni (Ita)

Arbitri: Carlos Campos (Spagna), Javier Tena (Spagna), Sara Pelaez (Spagna)

fip.it