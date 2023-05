Le Finali Nazionali Under19 Femminili si giocheranno a San Martino

By

Il Palazzetto dello Sport di San Martino di Lupari (Padova) sarà teatro della Finale Nazionale Under 19 femminile dal 16 al 20 maggio.

Le otto squadre partecipanti sono state divise in due gironi. Dopo la prima tre giorni di gare, le prime due classificate di ciascun girone si qualificheranno per le Semifinali (19 maggio). Sabato 20 maggio la Finale per il terzo posto (ore 15.00) e la Finale Scudetto (ore 17.30).

Tutte le gare sono trasmesse in diretta streaming sul canale Twitch Italbasket.

Per tutte le statistiche delle gare delle Finali Nazionali 2023, scarica l’App SWISH.

GIRONE A

Umana Reyer Venezia

Minibasket Battipaglia

Limonta Basket Costa

Ororosa Basket Bergamo

GIRONE B

Brixia Basket Brescia

Granda College Cuneo

Basket Roma

Lupe San Martino

