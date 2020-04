Massimo Antonelli vincitore del Premio Papo 2020

In un momento in cui l’emergenza coronavirus induce negli

operatori dei settori giovanili legittime e giustificate preoccupazioni

con la prospettiva che molte società saranno inevitabilmente

costrette a ridimensionare impegni ed investimenti, emerge in

maniera quasi dirompente la poca considerazione che l’allenatore di

settore giovanile ha nell’ambito del movimento della pallacanestro.

In tale contesto, a maggior ragione, l’iniziativa alla quale

l’associazione ALLENATORI PALLACANESTRO GIOVANILE

intende dare continuità non vuole soltanto rafforzare una

tradizione oramai giunta alla sua tredicesima edizione, quanto

contribuire a sottolineare l’importanza di chi si adopera ogni giorno

per la crescita dei giovani giocatori con la speranza che dalla

drammatica crisi sanitaria ed ancor di più da quella economica e

sociale il movimento possa ritrovare non soltanto quelle energie

necessarie al proprio sviluppo ma soprattutto recuperare quei

valori sportivi di cui Claudio Papini fu un importante interprete.

Motivo in più perché il PAPO 2020 venga assegnato a Massimo

Antonelli che, con l’iniziativa TAM TAM BASKET ha valorizzato lo

sport come veicolo essenziale di integrazione sociale.

Massimo Antonelli, dopo una brillante carriera da giocatore, ha

dedicato la sua vita all’insegnamento del basket ai giovani,

sperimentando nuove vie che lo hanno portato alla creazione del

MUSIC BASKETBALL METHOD, che ha fatto conoscere in Italia e

all’estero, operando sempre con umiltà, competenza e spirito

creativo.

Il premio PAPO, fin dal suo primo anno di vita collocato all’interno

del MEMORIAL PAPINI, verrà consegnato in occasione della

prossima edizione del prestigioso torneo giovanile.

Il Presidente APG – Massimo Corradini

ALBO D’ORO PREMIO PAPO

2008 – Paolo CARASSO

2009 – Cesare COVINO

2010 – Paolo SFRISO

2011 – Giordano CONSOLINI

2012 – Umberto VEZZOSI

2013 – Germano D’ARCANGELI

2014 – Federico DANNA

2015 – Paolo CIANFRINI

2016 – Ettore ZUCCHERI

2017 – Santi PUGLISI

2018 – Gianfranco GATTO

2019 – Marco SANGUETTOLI

Fonte: Associazione Allenatori Pallacanestro Giovanile