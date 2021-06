Mercoledì parte la Coppa Italiana Under 20: dieci squadre alla caccia del trofeo in quel del PalaZauli di Battipaglia, nella seconda edizione che deciderà chi succederà alla Reyer Venezia nell’Albo d’Oro dell’evento, fortemente voluto da Lega Basket Femminile per la valorizzazione e la visibilità del nostro movimento giovanile. Analizziamo la competizione squadra per squadra, girone per girone.

GIRONE A – Minibasket Battipaglia, Mercede Basket Alghero, San Raffaele Basket Roma

Il Girone A vedrà impegnata la formazione di casa del Minibasket Battipaglia, una delle squadre favorite per la vittoria finale, anche per via della possibilità di giocare in casa. Al telaio che ha già ben figurato nella Coppa Italia Under 18 raggiungendo i quarti di finale, con “pezzi da 90” come Seka (dodici partite giocate e una media di 9.5 punti di media nei Playout) e Logoh (season high in A1 di 15 punti contro Lucca), si aggiunge la qualità della classe 2001/2002, con la regia di Mazza, già 64 presenze nella massima serie, buoni prospetti come De Feo e Dione più elementi come Bisogno e De Rosa che sicuramente allungano la rotazione a disposizione di coach Federica Di Pace.

Le battipagliesi apriranno il loro girone contro la Mercede Alghero, formazione dall’ampio respiro internazionale quella di coach Manuela Monticelli che in questa stagione ha militato con due squadre nella Coppa del Centenario sarda, 4-4 il record della prima squadra: oltre ai prodotti locali, le sarde possono contare su gioielli come l’originariamente bulgara Kaleva, classe 2004 che si è già disinta con la Sardegna al Trofeo delle Regioni (nell’edizione 2019 22.8 punti di media) e anche nei campionati senior (23.1 di media nella stagione 2019/2020 di Serie B); in più le macedoni Kozhobashiovska, pivot di stazza, e Mitreva, ottima guardia realizzatrice. Attenzione anche alla playmaker classe 2001 Obinu, tra le locali più interessanti per la Mercede.

Vivaio storico del nostro basket, San Raffaele Roma entrerà in gioco nella seconda giornata di gare: la squadra allenata da Sara Ciccalotti fa da serbatoio per la prima squadra che partecipa alla Serie B laziale, 4-2 nella prima fase e 3-7 nella Poule Promozione, e ha diversi elementi Under 18 piazzati al quarto posto nel competitivo campionato regionale. La play Cupellaro, classe 2003, sta ben figurando con la prima squadra con 7.1 punti di media in campionato che la collocano al quarto posto come miglior realizzatrice di San Raffaele; molto bene anche la guardia/ala classe 2004 Zappellini, 4.8 punti. A giostrare nel pitturato le lunghe Scipioni, Barsotti e Ottaviani, le ultime due viste anche in alcune partite con le senior.



GIRONE B – Sanga Milano, Basket Pegli, Essegi Lupebasket

Dopo aver stupito tutti nel Girone Nord di Serie A2, Sanga Milano vuole ripetersi a Battipaglia: le milanesi allenate da coach Paolo Fassina hanno una notevole storia a livello di vivaio e questa Under 20, impegnata anche in Serie B lombarda con San Gabriele Basket (5-9 in stagione) non è da meno. Buono il nucleo di 2001 con Fossati, Allario, Dell’Orto e Angelini: le ultime due tra l’altro hanno militato con costanza col gruppo di prima squadra e rappresentano un’ottima asse play-pivot. A proposito di esperienza con le senior, qualche apparizione anche per la 2002 Vachelli e la 2005 Di Domenico.

Sanga inaugurerà il girone contro Basket Pegli, che nel 2019 ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo nelle Finali Nazionali Under 19 di Chianciano Terme, mentre quest’anno la squadra di coach Marco Costa ha partecipato alla Serie B piemontese conquistando un quarto posto molto positivo con un bilancio stagionale di 7-7. Nel corso del campionato ha ben figurato la classe 2003 Papiri, 13.8 punti di media e miglior scorer della squadra, molto bene anche la 2004 Arecco che ha sfiorato la doppia cifra di media: in generale ampio utilizzo nel campionato senior per tutta la squadra Under 20 che ha maturato notevole esperienza. Occhio anche alle 2005 Frandino, 9 punti di media, e la guardia Vivalda, 7.2 a gara.

Essegi Lupebasket, che debutterà giovedì contro Pegli, può confermare sicuramente quanto di buono s’è visto durante la Coppa Italiana Under 18, considerato che all’organico già competitivo visto a Udine (in cui buona figura han fatto la lunga Pini e la play/guardia Antonello) si aggiungeranno delle 2001 come Nezaj, 6.9 punti di media in Serie A2 più cinque presenze in A1, e Rosignoli, 11 presenze in A1 e 6 punti di media con la formazione del Fanola in Serie A2. Rispetto a Udine bisognerà anche capire quali saranno le condizioni della fondamentale play classe 2003 Guarise, vero e proprio metronomo della squadra che è uscita anzitempo dalla Finale con Costa Masnaga per una botta alla schiena: se sarà recuperata coach Pierluca Petrin potrà contare sull’arma in più per provare a migliorare il piazzamento conseguito al PalaBenedetti sabato scorso.

GIRONE C – Castelnuovo Scrivia, Magnolia Basket Campobasso, Stella Azzurra Roma Nord, Salerno Basket ’92

Unico gruppo da quattro squadre, il Girone C prevede già dalla prima giornata con Castelnuovo Scrivia-Campobasso e Stella Azzurra-Salerno due ottimi match.

Castelnuovo Scrivia può essere una mina vagante nel torneo, con gioielli come Carolina Colli e D’Angelo, classe 2001: rispettivamente 3 punti e 6.1 punti di media nella scorsa A2, D’Angelo addirittura otto volte in doppia cifra con high da 18 punti (contro Udine e San Martino). Le 2002 Repetto e Francia sono state anch’esse pezzi importanti nella formazione piemontese nella corsa al quarto posto, mentre coach Franco Balduzzi può contare anche su Bassi, Bernetti, Bracco, Serpellini e Ferrari che hanno tutte saggiato l’aria della prima squadra. Castelnuovo, tra l’altro, ha anche disputato il campionato di Serie B in questa stagione, chiudendo con un bilancio stagionale di 6-8 al termine della fase di qualificazione prima di venir eliminata dal Sardex Torino per 2-0 nei quarti di finale.

Magnolia Basket Campobasso può contare su due prospetti stranieri molto importanti come l’ala ecuadoriana Quinonez, che ha già debuttato in Serie A1 con 18 presenze e un high di 12 contro Ragusa al termine del campionato, o la lunga slovena Šrot. Da non sottovalutare anche giocatrici come Amatori e Del Sole: la prima ha giocato con discreta continuità (17 presenze), la seconda ha avuto anche la possibilità di esordire in Serie A1. I pezzi grossi dell’organico sono poi la 2004 Falbo, 22 presenze, forse uno dei prospetti molisani più interessanti (23 di media col Molise nel Trofeo delle Regioni 2019), e la 2002 Egwoh: dopo la stagione travagliata causa infortunio con High School Basket Lab, la pivot si è fatta vedere nel campionato di A1 con 26 gare disputate. A rimpolpare l’organico di coach Domenico Sabatelli infine tre prospetti provenienti dalla formazione di Serie B campana del Cercola: l’esterna Pragliola, l’ala Edokpaigbe e la lunga Di Sarno.

Stella Azzurra Roma Nord non ha di certo bisogno di presentazioni, considerata la grande attività a 360° nel campo delle giovanili della squadra allenata da Giovanni Sferruzza. Quest’anno, poi, la squadra romana è in stato di grazia trovandosi anche al momentaneo primo posto nella Serie B laziale con un bilancio di otto gare vinte e due perse. La squadra capitolina presenta una giocatrice molto attesa in Lili Krasovec, classe 2003 di origini ungheresi che può contare su una stazza importante (1.92) e un bagaglio tecnico che le consente di esser miglior realizzatrice già in prima squadra a 15.8 punti di media. Perotti, Giordano e Georgieva sono elementi importanti che flirtano con la doppia cifra di media anche in B, mentre a rinforzare il gruppo c’è anche l’inserimento di Bevolo che ha appena contribuito alla promozione di Moncalieri in Serie A1, realizzando 2.3 punti di media in 34 partite.

Salerno Basket ’92 è un’altra formazione decisamente eccellente, per il lavoro fatto sul territorio campano dalla presidente Angela Somma nel corso degli anni. 11-3 il bilancio per la squadra targata Todis in Serie B campana, nel quale hanno giocato spezzoni alcune giocatrici come Galizia, Basile, Mancuso. Allenata da coach Valerio Russo, la squadra campana può contare tra le altre sull’esterna Sciammetta e la lunga Diouf, che quest’anno hanno militato a Patti in Serie A2 con brevi apparizioni (più utilizzata la prima), e sulla pivot Savatteri, impegnata invece con la maglia della Virtus Cagliari (5.4 di media in 25 partite). Diversi rinforzi per la formazione campana anche da Smit Roma, come la play Gai, le ali Marotta e Paragallo e la guardia Belli.

Chiudiamo l’approfondimento con il calendario della manifestazione, ricordando che tutte le partite verranno trasmesse su LBF TV.

CALENDARIO DEFINITIVO

FASE DI QUALIFICAZIONE1ª giornata: Mercoledì 23 giugno 2021

– Stella Azzurra RM Nord vs Salerno Basket 92 • ore 14.30

– Minibasket Battipaglia vs Mercede Bsk Alghero • ore 16.30

– Sanga Milano vs Basket Pegli • ore 18.30

– Castelnuovo Scrivia vs Magnolia Campobasso • ore 20.30



2ª giornata: Giovedì 24 giugno 2021

– Basket Pegli vs Essegi Lupebasket • ore 13.30

– Magnolia Campobasso vs Stella Azzurra RM Nord • ore 15.30

– Mercede Alghero vs San Raffaele Basket • ore 17.30

– Salerno Basket 92 vs Castelnuovo Scrivia • ore 19.30



3ª giornata: Venerdì 25 giugno 2021

– Magnolia Campobasso vs Salerno Basket 92 • ore 14.30

– Stella Azzurra RM Nord vs Castelnuovo Scrivia • ore 16.30

– Essegi Lupebasket vs Sanga Milano • ore 18.30

– San Raffaele Basket vs Minibasket Battipaglia • ore 20.30

Al termine delle tre giornate verrà redatta una “classifica unica” in base al ranking raggiunto da ogni squadra con priorità stabilita in base a: vittorie, differenza canestri, quoziente canestri ed eventualmente punti realizzati (regole FIBA Eurocup).

Per omogeneità di dati i risultati ottenuti dalla squadra 4° classificata nel girone C non verranno considerati ai fini della redazione della graduatoria e detta squadra sarà automaticamente classificata al 10° posto.



FASE FINALE



Quarta Giornata: Sabato 26 giugno 2021

– Gara 1: 9ª classificata vs 10ª classificata • ore 12.30

– Gara 2: 8ª classificata vs 5ª classificata • ore 14.30

– Gara 3: 7ª classificata vs 6ª classificata • ore 16.30

– Gara 4: 1ª classificata vs 4ª classificata • ore 18.30

– Gara 5: 2ª classificata vs 3ª classificata • ore 20.30



Quinta Giornata: Domenica 27 giugno 2021

– Gara 6: vincente gara 3 vs vincente gara 2 (per 5° e 6° posto) • ore 14.30

– Gara 7: perdente gara 4 vs perdente gara 5 (per 3° e 4° posto) • ore 16.30

– Gara 8: vincente gara 4 vs vincente gara 5 (per 1° e 2° posto) • ore 18.30

Area Comunicazione LBF