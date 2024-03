Mondiale #FIBAU17, sorteggiati i gironi: Italia nel C

Italia con Turchia, Argentina e Nuova Zelanda. Questo il verdetto del Sorteggio del FIBA U17 Basketball World Cup, svolto quest’oggi presso il Wyndham Grand Levent Hotel di Istanbul.

La rassegna iridata, in programma nella capitale turca dal 29 giugno al 7 luglio, vede ai nastri di partenza 16 squadre. Oltre alla Turchia, nazione ospitante, le squadre provengono dalle Zone Africa (Guinea ed Egitto), America (Usa, Canada, Portorico ed Argentina), Asia (Australia, Nuova Zelanda, Cina e Filippine) ed Europa (Spagna, ITALIA, Francia, Lituania e Germania).

Alla seconda partecipazione al Mondiale Under 17 (il precedente a Dubai nel 2014, Azzurri noni), l’Italia è stata dunque inserita nel Gruppo C e incontrerà i padroni di casa della Turchia, l’Argentina – quarta classificata a FIBA U16 AmeriCup 2023, e Nuova Zelanda – runner up a FIBA U16 Asia Cup 2023.



In base alla formula del Mondiale, dopo la prima fase tutte le squadre accederanno agli Ottavi di finale. Il Gruppo C si incrocerà con il Gruppo D, formato da Australia, Canada, Germania ed Egitto.

L’altro incrocio sarà fra il Gruppo A (Spagna, Lituania, Portorico e Filippine) e il Gruppo B (USA, Francia, Guinea e Cina)

Le squadre vincenti negli Ottavi di finale avanzano nei Quarti di finale. Le squadre sconfitte si affrontano per le posizioni dalla nona alla sedicesima.



Campioni in carica del Mondiale sono gli Stati Uniti, che nell’edizione 2022 si sono imposti nella finalissima contro la Spagna con il punteggio di 79-67.

Uff stampa FIP