Mondiale Under 17 Femminile – Bis Italia, Mali sconfitto

Secondo successo per le Azzurre al Campionato Mondiale Under 17 Femminile in corso di svolgimento a Leon e Irapuato, in Messico. La squadra allenata da Giovanni Lucchesi, dopo aver superato la Nuova Zelanda all’esordio col punteggio di 71-63, si è imposta oggi nettamente sul Mali (85-51). L’Italia è così già certa del primo posto nel girone B, stante la sconfitta del Messico (81-98) con la Nuova Zelanda.

Mercoledì mattina ultima partita della prima fase proprio contro il Messico (ore 4.30 in Italia, le 20.30 locali). Passano la prima fase tutte le squadre, nell’incrocio le Azzurre sfideranno negli Ottavi di Finale una tra Giappone, Spagna, Argentina e Finlandia.

La miglior marcatrice per l’Italia è stata Francesca Baldassarre con 19 punti (11/12 ai liberi), in doppia cifra anche Isabel Hassan a quota 16 e Giorgia Gorini a 10.

Dopo un avvio abbastanza equilibrato, nel secondo periodo le Azzurre hanno inflitto alle avversarie un parziale di 20-1 che di fatto ha chiuso i giochi già all’intervallo lungo (18-36), tenendo la squadra africana a soli 2 punti realizzati in 10 minuti. Col passare dei minuti, la gara si è trasformata in una corrida che ha visto l’espulsione di tre allenatori e di una giocatrice del Mali, per un pugno rifilato a Cerè a gioco fermo. Alla fine sono stati ben 44 i liberi concessi alle Azzurre (5 i falli commessi dal Mali dopo 1 minuto del quarto periodo), che sono state brave a mantenere la calma in una situazione ambientale tutt’altro che semplice.

Mali-Italia 51-85 (16-14; 2-22; 22-26; 11-13)

Mali: Diarra* 2 (1/6, 0/3), Ndiaye 2 (1/3), Bathe 1 (0/3, 0/2), Mariko* 4 (1/5), Keita 13 (2/5, 3/11), Traorè* 2 (0/4, 0/2), Dembele 6 (1/5, 1/3), Diarriso* 2 (1/2, 0/5), Samake M. 4 (1/2), Samake A. (0/2), Singare* 9 (3/7, 0/1), Ouattara 6 (0/1, 2/4). All: Bibi Dao.

Italia: Giacchetti* 6 (1/1, 1/5), Bernasconi 1, Ostoni 5 (1/3 da tre), Baldassarre* 19 (1/2, 2/7), Gorini 10 (3/8 da tre), Hassan* 16 (5/9, 0/4), Cerè 4 (0/2 da tre), Volpato 2 (1/1), D’Este* 2 (0/2), Torresani* 9 (2/2, 1/3), Cavazzuti 7 (1/1, 1/2), Zanetti 4 (1/2). All: Lucchesi.

FIP.IT