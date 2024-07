Mondiale Under 17 Femminile – L’Italia batte anche il Messico e chiude prima. Ottavi contro l’Argentina

Percorso netto per le Azzurre al Campionato Mondiale Under 17 Femminile in corso di svolgimento a Leon e Irapuato, in Messico. Dopo i successi su Nuova Zelanda e Mali, la squadra allenata da Giovanni Lucchesi si è imposta anche con le padrone di casa del Messico (70-41), legittimando così una volta di più il primato del girone B che era già al sicuro al termine della seconda giornata.

Domani l’Ottavo di finale contro l’Argentina, che ha chiuso quarta il gruppo A, in programma alle ore 2.00 italiane, le 18.00 locali.

Quella col Messico non è stata la prestazione più brillante per le Azzurre, perlomeno nel primo tempo, in qualche modo condizionato da un impegno che non aveva significati dal punto di vista della classifica e però era programmato a meno di 24 ore dalla sfida che deciderà il futuro del nostro Mondiale. L’Italia è partita contratta, nel secondo quarto ha trovato un mini-allungo e poi ha trovato l’accelerazione decisiva dopo l’intervallo lungo trovando anche 30 punti di scarto (45-24 il parziale del secondo tempo) e permettendo così a coach Lucchesi di ampliare le rotazioni in vista dei prossimi impegni.

La miglior marcatrice per l’Italia è stata un’eccellente Olivia Ostoni con 21 punti (5/9 dall’arco), in doppia cifra anche Emma D’Este (13 punti, 20 rimbalzi, 2 assist e 2 stoppate) e Nicole Torresani (12).

Il quadro completo degli Ottavi di Finale (ora di Leon, -8 rispetto all’Italia)

Australia-Cina Taipei (Irapuato, ore 12.30)

Finlandia-Nuova Zelanda (Leon, ore 13.00)

Portorico-Canada (Irapuato, ore 15.00)

Giappone-Mali (Leon, ore 15.30)

Stati Uniti-Egitto (Irapuato, ore 17.30)

Italia-Argentina (Leon, ore 18.00, le 2.00 in Italia)

Croazia-Francia (Irapuato, ore 19.30)

Spagna-Messico (Leon, ore 20.00)

La terza partita

Italia-Messico 70-41 (15-8; 10-9; 21-11; 24-13)

Italia: Giacchetti* 2 (1/6, 0/1), Bernasconi (0/3), Ostoni 21 (3/4, 5/9), Baldassarre* 8 (1/3, 2/7), Gorini 5 (1/2, 1/4), Hassan* (0/3, 0/3), Cerè (0/1, 0/2), Volpato 2 (0/2, 0/1), D’Este* 13 (5/5), Torresani* 12 (4/7, 1/5), Cavazzuti 4 (2/3), Zanetti 3 (1/3). All: Lucchesi.

Messico: Enriquez 3 (1/1, 0/1), Le Baron* 9 (4/8), Guzman (0/2, 0/1), Romero Reyes 10 (1/9, 1/4), Ochoa (0/2), Olalde 2 (1/2), Medina 4 (2/2), Acuna* 5 (1/8, 0/7), Henry (0/5), Castillo* 4 (2/6, 2/4), Almazan 3 (1/2 da tre), Molinar* 1 (0/1 da tre). All: Acuna.

fip.it