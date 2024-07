Mondiale Under 17 Femminile – L’Italia doma l’Argentina e vola ai quarti dove affronterà la Francia

Vince ancora la Nazionale Under 17 Femminile al Campionato Mondiale in corso di svolgimento a Leon e Irapuato, in Messico: il quarto successo consecutivo, ottenuto oggi contro l’Argentina dopo quelli con Nuova Zelanda, Mali e Messico, vale l’accesso ai Quarti di finale della rassegna iridata. Un risultato importante, che conferma quanto raggiunto dall’Under 17 al Mondiale nelle edizioni del 2016 e del 2018.

Doppia doppia per Nicole Torresani (10 punti e 11 rimbalzi) e Isabel Hassan (10+12)..

Le Azzurre tornano in campo venerdì per il Quarto di finale con la Francia, che oggi ha superato la Croazia (63-59): palla a due alle ore 13.00 locali, le 21.00 in Italia. Lo scorso anno le transalpine hanno vinto la medaglia d’Oro all’Europeo Under 16 sconfiggendo proprio la squadra di Lucchesi in semifinale all’overtime (66-69).

L’Italia ha approcciato la partita con la pressione di chi sa di essere grande favorita nel confronto con l’Argentina, fomazione reduce da tre sconfitte di fila al contrario del percorso netto completato dalla squadra di coach Lucchesi nella prima fase, L’avvio è stato decisamente contratto nelle due metà campo, le cattive percentuali di tiro (4/31 da 3, 17/35 ai liberi) hanno impedito alle Azzurre di prendere un vantaggio significativo nel primo tempo. Nel terzo quarto è arrivato il primo +10 e da quel momento l’Argentina non è più riuscita a tornare a contatto.

Doppiamente prezioso il successo ottenuto dall’Italia, per la modalità “di squadra” con la quale è stato ottenuto in una serata molto negativa al tiro e per il prestigio del risultato ottenuto, ovvero un posto tra le otto squadre più forti del mondo.

Il quadro completo dei Quarti di Finale (ora di Leon, -8 rispetto all’Italia)

Italia-Francia (Leon, ore 13.00)

Giappone-Stati Uniti (Leon, ore 15.30)

Spagna-Australia (Leon, ore 18.00)

Finlandia-Canada (Leon, ore 20.30)

L’Ottavo di finale

Argentina-Italia 49-67 (21-18; 9-18; 10-14; 9-17)

Argentina: Boulloné 4 (2/6), Ochoa ne, Fernandez, Barrionuevoé 5 (2/3, 0/4), Novoa Ferrari (0/1), Roldan 1 (0/4, 0/1), Solis 4 (2/3), Depetris* 16 (4/11, 0/1), Scordo, Ingenito* 3 (0/1, 1/8), Morell* 16 (4/10, 1/6), Canello ne. All: Budini.

Italia: Giacchetti* 4 (1/4, 0/3), Bernasconi, Ostoni 7 (2/6 da tre), Baldassarre* 9 (1/7, 2/7), Gorini 8 (4/5, 0/5), Hassan* 10 (3/6, 0/3), Cerè 4 (2/4, 0/4), Volpato, D’Este* 11 (2/8), Torresani* 10 (4/4, 0/3), Cavazzuti 2 (1/2), Zanetti 2 (1/3). All: Lucchesi

FIP.IT