Mondiale Under 17 Femminile – L’Italia sconfigge la Finlandia e chiude settima

La Nazionale Under 17 Femminile ha chiuso al settimo posto il Campionato Mondiale che va in archivio questa sera a Leon (Messico) grazie al successo ottenuto oggi sulla Finlandia col punteggio di 64-73. Si tratta dello stesso epilogo dell’Europeo Under 16 Femminile dello scorso anno, quando le Azzurre riuscirono a imporsi sulla formazione scandinava e si misero al collo la medaglia di Bronzo.

La squadra allenata da Giovanni Lucchesi conferma quindi il terzo posto continentale dell’Italia, dietro a Francia e Spagna ma davanti a tutte le altre formazioni europee (Finlandia e Croazia al Mondiale). Domani la delegazione Azzurra torna in Italia, martedì mattina la chiusura del raduno a Roma.

Oggi la miglior marcatrice Azzurra è stata Emma D’Este con 13 punti, per lei anche 16 rimbalzi: doppia cifra anche per Emma Giacchetti con 12 punti (e 8 recuperi) e Nicole Torresani (11).

L’Oro a Leon se lo contenderanno in serata Stati Uniti e Canada, la finale per il terzo e quarto posto la giocheranno Francia e Spagna.

Con la Finlandia, le Azzurre hanno tenuto il controllo del gioco e del punteggio già dai primi minuti: l’allungo è arrivato nel secondo quarto e in pratica dal +14 col quale si è andati all’intervallo lungo non si è più tornati in una situazione di equilibrio. Ogun ha provato a rianimare la Finlandia, che però non ha più spaventato la squadra di Lucchesi, nonostante anche oggi le percentuali di tiro non siano state particolarmente positive (39% da due, 19% da tre).

La finale 7-8 posto

Finlandia-Italia 64-73 (13-17; 13-23; 20-18; 18-15)

Finlandia: Mace* 8 (4/9, 0/1), Lehto 8 (0/2, 1/5), Talonen* 11 (4/5, 1/2), Pihamaa (0/1 da tre), Seppa* 4 (1/4), Laine, Loukola* 7 (2/4, 1/4), Luukkanen, Riihela (0/1), Ogun* 12 (3/11), Haveri 6 (3/6), Gardziella 8 (1/3, 2/9). All: Raikka.

Italia: Giacchetti* 12 (3/5, 2/10), Bernasconi 9 (4/4), Ostoni (0/1 da tre), Baldassarre* 6 (3/10, 0/3), Gorini 4 (1/2 da tre), Hassan* 8 (4/6, 0/3), Cerè* 2 (0/4, 0/1), Volpato 2 (1/2), D’Este* 13 (3/15), Torresani 11 (3/5, 1/1), Cavazzuti (0/2), Zanetti 6 (2/5). All: Lucchesi

FIP.IT