Mondiale Under 17 Femminile – L’Italia sconfitta dal Giappone, dovrà giocare la finale 7/8°posto

Seconda sconfitta per la Nazionale Under 17 Femminile al Campionato Mondiale in corso di svolgimento a Leon e Irapuato, in Messico: nella semifinale del gironcino che assegna i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto, le Azzurre sono state battute 66-60 dal Giappone.

Oggi la squadra allenata da Giovanni Lucchesi torna in campo per l’ultimo impegno del Mondiale, sfida che vale il settimo posto e che si giocherà contro la Finlandia alle ore 12.00 (le 20.00 in Italia). Si tratta dello stesso epilogo dell’Europeo Under 16 Femminile dello scorso anno, quando le Azzurre riuscirono a imporsi in volata e chiusero al terzo posto: in qualche modo anche oggi sarà in palio il terzo posto continentale, considerato che delle squadre europee solo Francia e Spagna arriveranno davanti a Italia e Finlandia.

Oggi la miglior marcatrice Azzurra è stata Isabel Hassan con 22 punti: per lei anche 13 rimbalzi per un rotondo 30 di valutazione. In doppia cifra anche Emma Giacchetti con 11 punti. Preziosi i 10 rimbalzi conquistati da Emma D’Este.

Il Giappone è partito meglio, trovando cinque triple di fila ma col passare dei minuti le Azzurre hanno trovato un buon ritmo in attacco e sono tornate a contatto: in avvio di terzo periodo l’Italia ha trovato anche il +1 ma nell’altra metà campo la squadra nipponica ha continuato a farci male dall’arco tornando nuovamente sul +11 (56-45). Un’eccellente Hassan ha tenuto l’Italia in partita ma la squadra allenata da coach Lucchesi non è mai andata oltre il -4. Decisive le percentuali di tiro: 37% da tre per il Giappone (per lunghi tratti la percentuale è stata abbondantemente sopra il 50%), 22% per le Azzurre.

La semifinale 5-8 posto

Giappone-Italia 66-60 (22-15; 19-21; 15-14; 10-10)

Giappone: Ihara 6 (3/3), Goto 24 (1/6, 6/12), Hamada 9 (2/6, 1/5), Suzuki (0/2, 0/2), Yamashita 7 (1/2, 1/1), Sugiura (0/1, 0/2), Abe (0/1, 0/2), Seito 11 (0/2, 3/3), Yamada 6 (1/4, 1/3), Ishii ne, Makino 3 (0/1, 1/4), Iwasaka ne. All: Yabuuchi.

Italia: Giacchetti* 11 (1/3, 3/9), Bernasconi ne, Ostoni 5 (1/2, 1/2), Baldassarre* 9 (1/7, 1/6), Gorini 2 (1/2, 0/5), Hassan* 22 (8/14, 2/6), Cerè* 2 (1/3, 0/3), Volpato ne, D’Este* 8 (4/4), Torresani (0/1 da tre), Cavazzuti (0/1), Zanetti 1. All: Lucchesi

FIP.IT