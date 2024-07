Si ferma nei Quarti di finale la corsa della Nazionale Under 17 Femminile al Campionato Mondiale in corso di svolgimento a Leon e Irapuato, in Messico: dopo quattro successi consecutivi, le Azzurre sono state sconfitte dalla Francia col punteggio di 51-83. Domani la squadra allenata da Giovanni Lucchesi torna in campo per la semifinale del gironcino che assegna i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto: l’avversaria sarà il Giappone, palla a due alle ore 12.00 (le 20.00 in Italia),

Oggi la miglior marcatrice Azzurra è stata Isabel Hassan con 17 punti.

La partita è rimasta in equilibrio pochi minuti, quelli necessari alla Francia per mettere insieme il 14-0 che di fatto ha chiuso la contesa a metà del primo quarto. Coraggiosamente, le Azzurre hanno provato in un paio di occasioni a limare il passivo ma difatti le transalpine non sono mai tornate a contatto e poi hanno chiuso la gara con un 10-0 che è valso il pesante +32 finale.

Il Quarto di Finale

Italia-Francia 51-83 (11-27; 15-15; 11-18; 14-23)

Italia: Giacchetti* 6 (2/2, 0/2), Bernasconi 2 (0/1, 0/1), Ostoni 3 (1/4 da tre), Baldassarre* 5 (1/4, 1/6), Gorini 6 (0/1, 2/5), Hassan* 17 (4/8, 2/7), Cerè 4 (2/3), Volpato (0/1, 0/1), D’Este* 2 (1/4), Torresani* 4 (2/4, 0/1), Cavazzuti (0/2), Zanetti 2 (1/1). All: Lucchesi

Francia: Rousseliere 3 (1/3 da tre), Simplot* (0/3, 0/1), Kavoka 6 (1/5, 0/2), Broliron 7 (2/4, 1/5), Risacher* 15 (3/6, 2/5), Bentoumi 2 (1/7), Tournebize 2 (1/1), Loubens 15 (2/4, 3/4), Otto 3 (1/2), Cisse 17 (6/12), Dalstra 13 (5/8), Poilve (0/1, 0/1). All: Guppillotte.

