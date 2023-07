Mondiale Under 19 – Domani alle 11.45 l’esordio contro il Giappone

Domani sabato 15 luglio prende il via in Spagna il Mondiale Under 19 Femminile: la prima fase si giocherà a Torrejon de Ardoz e Alcala de Henares, la fase finale tutta a Madrid: l’Italia è stata sorteggiata nel gruppo C insieme a Brasile, Giappone e Lituania.

Domani alle ore 11.45 l’esordio col Giappone, il giorno dopo alle 14.45 si torna in campo per affrontare la Lituania, il 18 luglio ultimo impegno della prima fase alle 14.15 col Brasile. Tutte le squadre accedono agli Ottavi di finale, le Azzurre incroceranno il girone D composto da Egitto, Canada, Cina e Repubblica Ceca.

Nelle ultime nove edizioni del Mondiale Under 19 Femminile otto volte si sono imposti gli Stati Uniti, unica eccezione nel 2017 col successo della Russia proprio su Team USA al Carnera di Udine. L’Italia ha partecipato alle edizioni del 2011, del 2017 e del 2021, non riuscendo mai a entrare nelle prime otto.

https://youtube.com/watch?v=NUMWqYjqcQw%3Ffeature%3Doembed

L’analisi di coach Andreoli: “Il raduno è stato impegnativo ma bene interpretato dalle ragazze, che si sono spese dal primo giorno con entusiasmo. I test amichevoli ci hanno fornito tante indicazioni utili, sia per gli aspetti del gioco nei quali ci sentiamo più forti, sia per quelli nei quali invece dobbiamo accelerare per trovare il giusto assetto. Il Mondiale è certamente una competizione di altissimo livello, abbiamo provato a mettere insieme una squadra fisica e con tante soluzioni anche dal perimetro, per cercare di tenere botta contro avversari che già nel nostro girone interpretano tipologie di pallacanestro molto diverse. Il Giappone è squadra rapida, che fa dell’intensità la propria arma principale e che attua con regolarità i cambi difensivi. La Lituania, l’anno scorso Oro all’Europeo Under 18, ha in Juste Jocyte una delle giocatrici più attese di tutto il Mondiale e certamente sarà intorno a lei che dovremo lavorare per arginare il suo talento e la sua capacità di innescare le compagne. Col Brasile dovremo tenere alti i ritmi e prendere diversi tiri nei primi 10 secondi, per evitare più possibile di giocare a difesa schierata contro una squadra molto atletica e di stazza. In generale, la cosa più importante sarà quella di stare insieme anche nelle difficoltà che sicuramente incontreremo nei prossimi giorni, contro avversari di così alto livello”.

LA PRIMA FASE

Data Gara Risultato Stat. Live 15 LUGLIO, ORE 11.45 ITALIAVS GIAPPONE – 15 LUGLIO, ORE 12.15 LITUANIAVS BRASILE – 16 LUGLIO, ORE 14.15 BRASILEVS GIAPPONE – 16 LUGLIO, ORE 14.45 ITALIAVS LITUANIA – 18 LUGLIO, ORE 14.15 ITALIAVS BRASILE – 18 LUGLIO, ORE 14.15 GIAPPONEVS LITUANIA –

LA CLASSIFICA

Punti Squadra 0 GIAPPONE 0 LITUANIA 0 ITALIA 0 BRASILE

LE CONVOCATE

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 18 ARIANNA ARADO 2004 A LUPE SAN MARTINO 5 VITTORIA BLASIGH 2004 G LIBERTAS SPORTING BASKET SCHOOL 8 BEATRICE NOEMI CALORO 2004 G BASKET COSTA 16 ADELE CANCELLI 2004 C OROROSA BASKET 7 ANITA CARRARO 2004 A REYER VENEZIA MESTRE SPA 13 LAURA DI STEFANO 2004 C BASKET ROMA ASD 19 PRINCESS AMY JAKPA 2004 C LIB. MONCALIERI 15 TAKOUGANG KENKO LOREDANA NGAMENE 2004 C GRANDA COLLEGE 3 ELENA STRERI 2004 G FUTUROSA FORNA TRIESTE 0 RAMONA TOMASONI 2004 G BRIXIA BASKET 2 ELEONORA VILLA 2004 G BASKET COSTA 14 SARA ZANETTI 2004 A MINIBASKET BATTIPAGLIA

LO STAFF

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra

Direttore Generale

SALVATORE TRAINOTTI

Team Director

ROBERTO BRUNAMONTI

Allenatore

LUCA ANDREOLI

Assistente Allenatore

PIERANGELO ROSSI

Assistente Allenatore

SUSANNA STABILE

Preparatore Fisico

CATERINA BIONDINI

Medico

MARTA ANDRIGHETTI

Fisioterapista

SIMONE GRILLO

Team Manager

FIP.IT