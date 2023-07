Finisce negli Ottavi di finale la corsa della Nazionale Under 19 Femminile al Mondiale di categoria iniziato sabato scorso in Spagna: a Torrejon de Ardoz, sobborgo di Madrid, le Azzurre sono state battute 84-92 dalla Repubblica Ceca e da venerdì giocheranno nel girone che assegnano i posti dal nono al sedicesimo.



La squadra di coach Andreoli affronterà la perdente di USA-Argentina (orario da definire, live YouTube FIBA).

Nella partita di oggi la Repubblica Ceca (che in campo schierava due atlete come Paurosa e Cechova che hanno partecipato anche ad EuroBasket Women 2023) ha allungato con decisione nel secondo quarto, Blasigh ed Eleonora Villa hanno provato a ricucire il disavanzo che però si è attestato intorno ai 20 punti a metà del terzo quarto. A metà quarto periodo le Azzurre sono tornate a -9, l’ennesimo parziale delle ceche ha decretato la nostra sconfitta. Come nelle precedenti uscite, l’Italia è rimasta in campo con coraggio e determinazione, arrendendosi solo nelle battute finali e dopo aver provato in tutti i modi a tornare a contatto.

La miglior marcatrice Azzurra è stata Eleonora Villa con 27 punti, in doppia cifra anche Vittoria Blasigh a quota 24 e Arianna Arado (12).

Italia-Repubblica Ceca 84-92 (17-23; 19-29, 21-22; 27-18)

Italia: Tomasoni 4 (0/2, 1/1), Villa E.* 26 (7/13, 3/10), Streri ne, Blasigh* 24 (3/5, 6/11), Carraro 3 (1/4 da 3), Caloro* 3 (1/1, 0/2), Di Stefano* 8 (2/5, 1/4), Zanetti, Takougang, Cancelli* 4 (1/3), Arado 12 (6/11), Jakpa. All. Andreoli.

Repubblica Ceca: Hynkova 13 (477, 1/4), Kadlecova 26 (5/6, 4/8), Paurova 24 (9/14, 2/3), Stankova 2 (1/2), Velichova 3 (1/1), Brozova 6 (0/2, 1/2), Cechova 15 (6/13), Hruba ne, Jedlickova 3 (0/1, 1/1), Netkova ne, Pribylova (0/2), Vydrova (0/2, 0/1). All. Prusa.

Arbitri: Esperanza Mendoza (Spagna), Youn Ji Lee (Corea), Amel Dahra (Francia)

fip.it