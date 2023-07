Mondiale Under 19 Femminile – Italia sconfitta dal Giappone al debutto

Esordio amaro per la Nazionale Under 19 Femminile al Mondiale di categoria che è iniziato oggi in Spagna: a Torrejon de Ardoz, sobborgo di Madrid, le Azzurre sono state sconfitte 92-71 dal Giappone e domani tornano in campo alle 14.45 per affrontare la Lituania (live YouTube FIBA), che oggi si è imposta sul Brasile 71-45

Martedì 18 luglio ultimo impegno della prima fase alle 14.15 proprio contro il Brasile. Tutte le squadre accedono agli Ottavi di finale, le Azzurre incroceranno il girone D composto da Egitto, Canada, Cina e Repubblica Ceca.

Il Giappone ha allungato già nel primo quarto e poi ha consolidato il proprio vantaggio monetizzando il maggior numero di possessi (83-61) e le ottime percentuali al tiro (55% da 2, 33% da 3): ben 50 le triple tentate dalle nipponiche, erano 30 dopo 20 minuti.

La miglior marcatrice Azzurra è stata Eleonora Villa con 22 punti, in doppia cifra anche Adele Cancelli (14), Beatrice Caloro (13), Loredana Ngamene Takougang (10) e Vittoria Blasigh (10). La squadra di coach Andreoli ha impiegato qualche minuto per prendere le misure a una squadra estremamente rapida e tecnica ma poi ha chiuso in crescendo (13-20 l’ultimo parziale).

https://youtube.com/watch?v=sxI5l1Rj52s%3Ffeature%3Doembed

Qui il programma completo della manifestazione.

Giappone-Italia 92-71 (29-19; 20-16; 30-16; 13-20)

Giappone: Ikeda 3 (1/4, 0/1), Mori 5 (2/4, 0/1), Sasaka 18 (3/3, 4/12), Segawa, Takaki 2 (1/2, 0/3), Morioka* 6 (2/8 da 3), Owaki* 12 (3/4, 1/1), Sawa 2 (1/1), Tsuno 12 (3/5, 2/6), Yabu* 11 (1/4, 3/8), Yamamoto* 12 (0/1, 4/9), Yokoyama* 9 (3/5, 0/1). All. Yabuuchi.

Italia: Caloro* 13 (3/6, 2/6), Cancelli* 14 (4/10), Di Stefano, Tomasoni, Villa E. 22 (6/12, 2/6), Arado (0/1), Blasigh* 10 (2/5, 1/8), Carraro (0/2, 0/1), Takougang 10 (3/3), Streri, Zanetti 2 (0/1). All. Andreoli.

Arbitri: Andris Aunkrogers (Lettonia), Jacqueline Dover (Australia), Amen Dahra (Francia)

