Mondiale Under 19 Femminile – L’Italia sconfitta nettamente dalla Germania

Reduce dai 50 minuti giocati poche ore prima con l’Argentina, le Azzurre sono state sconfitte dalla Germania 57-81 nella semifinale per i piazzamenti dal nono al dodicesimo posto del Mondiale Under 19 Femminile. La squadra di coach Andreoli torna in campo domani per l’ultimo impegno contro l’Egitto, in palio l’undicesimo posto (live YouTube FIBA).

La miglior marcatrice è stata Beatrice Coloro con 12 punti.

E’ stato chiaramente il mismatch in termini di energie psicofisiche a decidere la sfida con la Germania, più centrata e aggressiva dal primo minuto. All’intervallo lungo si è andati sul 50-30, impossibile per l’Italia trovare la forza per una rimonta. Coach Andreoli ha provato a estendere le rotazioni per concedere minuti di riposo a chi ieri era rimasta in campo più di 40 minuti ma la partita non è più tornata in discussione. Eloquenti le percentuali dall’arco: 4/25 per noi (16%), 11/27 per le tedesche (41%).

Qui il programma completo della manifestazione.

Italia-Germania 57-81 (16-26; 14-24; 14-16; 13-15)

Italia: Tomasoni 3 (1/2, 0/2), Villa E.* 9 (3/7, 0/4), Streri 2 (1/5, 0/4), Blasigh* 9 (2/5, 1/8), Carraro 3 (0/2, 1/2), Caloro* 12 (3/6, 2/3), Di Stefano* 6 (3/4, 0/1), Zanetti 11 (4/5, 0/1), Takougang 1 (0/3), Cancelli* 1 (0/2), Arado (0/3), Jakpa. All. Andreoli.

Germania: Buhner* 14 (6/9, 0/2), Diala 13 (4/5 da 3), Horvath 4 (2/3, 0/1), Feldrappe ne, Brochlitz* 13 (2/4, 3/6), Kreyenfeld* 9 (3/3, 1/2), Schlipf 9 (3/3, 1/2), Soltau* 3 (1/5), Kroger* 2 (1/2, 0/2), Byvatov 6 (2/5, 0/1), Huber-Saffer (0/2, 0/1), Spaine 8 (1/3, 2/5). All. Mienack.



Arbitri: Valentin Oliot (Francia), Monicca Nassuuna (Uganda), Martin Davison (Nuova Zelanda)