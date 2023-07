Mondiale Under 19 Femminile – L’Italia trascinata da Caloro supera l’Egitto e chiude undicesima

Si chiude con un successo il Mondiale di Madrid per la Nazionale Under 19 Femminile: nella finale che valeva l’undicesimo posto, oggi le Azzurre si sono imposte 64-56 sull’Egitto. Questa sera alle 21.00 le padrone di casa della Spagna contendono agli Stati Uniti la medaglia d’Oro.

La miglior marcatrice è stata Beatrice Coloro con 18 punti, in doppia cifra anche Eleonora Villa (16) e Vittoria Blasigh (10)..

Partita equilibrata, quella con l’Egitto, con le Azzurre costantemente in controllo del punteggio ma incapaci di chiudere i giochi in anticipo. Quando il risultato è tornato in discussione, in avvio di quarto periodo, è stata un’accelerazione di Caloro (4/5 dall’arco dei tre punti) a mettere il risultato e quindi l’undicesimo posto in cassaforte. Da segnalare, per l’Egitto, l’infortunio alla caviglia che dopo 14 minuti ha chiuso la partita di Jana Elalfy, miglior marcatrice del Mondiale.

La rassegna iridata si chiude, per la squadra di coach Andreoli, con 3 successi (Brasile, Argentina, Egitto) e 4 sconfitte (Giappone, Lituania, Repubblica Ceca, Germania) e l’undicesimo posto.

Finale 11-12 posto

Egitto-Italia 56-64 (13-12; 11-16; 15-15; 17-21)

Egitto: Ahmed 2 (1/3, 1/4), Hassan* 9 (3/8, 1/5), Ibrahim* 2 (1/1, 0/4), Metwally 2 (0/1, 0/3), Sallman 20 (7/11), Abdelaal* 2 (1/4), Ebrahim* 2 (1/1, 0/4), Elalfy* 8 (2/2), Elmasry 5 (1/3, 1/4), Elshamy 2 (1/1), Elshebshery 2 (1/2, 0/1), Gabr Hassan (0/2 da 3). All. Hadhood

Italia: Tomasoni 2 (1/5, 0/2), Villa E.* 16 (5/13, 2/9), Streri (0/1 da 3), Blasigh* 10 (2/7, 1/11), Carraro, Caloro* 18 (1/4, 4/5), Di Stefano* 2 (1/2, 0/3), Zanetti 6 (2/3), Takougang (0/1), Cancelli* 6 (3/6), Arado 4 (2/5), Jakpa (0/1). All. Andreoli.

Arbitri: Carsten Straube (Germania), Micaela Prado (Argentina), Yijing Yt (Cina)

fip.it