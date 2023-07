Secondo passo falso per la Nazionale Under 19 Femminile al Mondiale di categoria iniziato ieri in Spagna: a Torrejon de Ardoz, sobborgo di Madrid, dopo il ko all’esordio col Giappone le Azzurre sono state sconfitte 66-84 dalla Lituania: martedì ultimo impegno della prima fase contro il Brasile (ore 14.15, live YouTube FIBA), in palio il terzo posto del girone C. Lituania e Giappone si contendono invece il primo posto.

Tutte le squadre accedono agli Ottavi di finale, le Azzurre incroceranno il girone D composto da Egitto, Canada, Cina e Repubblica Ceca.

La partita si è mantenuta in equilibrio fino a metà terzo quarto, l’Italia ha provato a scappare a metà secondo periodo sul 30-23 ma immediatamente la Lituania ha messo insieme un 9-0 di parziale. La fuga delle gialloverdi è arrivata dopo l’intervallo lungo e poi negli ultimi minuti la forbice si è progressivamente allargata. Jocyte, una delle stelle del Mondiale, è stata contenuta dalla difesa Azzurra a 6 punti ma non è stato sufficiente perché la Lituania ha dominato a rimbalzo (58-42) e tirato meglio dall’arco (30% contro il nostro 18%).

La miglior marcatrice Azzurra è stata Eleonora Villa con 25 punti, in doppia cifra anche Vittoria Blasigh (20). Villa al momento è la top scorer del Mondiale con 23.5 punti di media.

Qui il programma completo della manifestazione.

Italia-Lituania 66-84 (22-21; 14-19; 17-20; 13-24)

Italia: Tomasoni 4 (1/2, 0/1), Villa E.* 25 (7/16, 3/10), Streri, Blasigh* 20 (7/11, 2/15), Carraro 2 (1/1), Caloro* 5 (1/3, 1/6), Di Stefano 2 (1/1, 0/1), Zanetti, Takougang (0/2), Cancelli* 5 (2/5), Arado 1, Jakpa 2 (1/1). All. Andreoli.

Lituania: Aukstikalnyte 5 (1/4, 1/3), Pliatkute* 13 (3/4, 1/2), Andrunaviciute 17 (5/13 da 3), Jocyte* 6 (1/4), Pupkeviciute (0/1, 0/1), Sedereviciute 2 (1/3), Raulusaityte* 13 (6/8), Sirtautaite* 14 (5/8), Jureviciute ne, Grigaliunaite ne, Kraujelis, Augustinaite* 14 (3/6, 2/11). All. Stanisauskas

Arbitri: Carsten Straube (Germania), Christine Vuong (Canada), Micaela Prado (Argentina)

fip.it