Mondiale Under 19 Femminile – Super Blasigh, l’Italia stende il Brasile

Prima vittoria per la Nazionale Under 19 Femminile al Mondiale di categoria iniziato sabato scorso in Spagna: a Torrejon de Ardoz, sobborgo di Madrid, dopo i ko con Giappone e Lituania le Azzurre si sono imposte 84-74 sul Brasile chiudendo così al terzo posto il girone C.

Domani la squadra di coach Andreoli affronta la Repubblica Ceca, seconda nel gruppo D (ore 11.45, live YouTube FIBA): oggi le Azzurre hanno preso il comando delle operazioni riuscendo a segnare ben 34 punto nel primo quarto e 50 prima dell’intervallo lungo: il Brasile si è affidata a Queiroz per tornare a contatto e ci ha spaventato quando è risalita fino al -5 a metà dell’ultimo quarto, monetizzando il 60-43 a rimbalzo. Nel momento più delicato Blasigh, Villa e Cancelli hanno nuovamente allungato chiudendo il conto.

La miglior marcatrice Azzurra è stata Vittoria Blasigh con 27 punti, in doppia cifra anche Eleonora Villa a quota 14.

Qui il programma completo della manifestazione.

Brasile-Italia 74-84 (16-34; 17-16; 22-19; 19-15)

Brasile: Freitas 10 (1/3, 2/5), Da Silva* 12 (2/4, 2/6), Ubaka, Ana Paula* 7 (2/8, 1/8), Clarice 2 (1/1, 0/1), Alexia 3 (0/1), Giovanna* 13 (5/7), Heloisa 4 (1/4), Yasmin, De Oliveira 4 (2/5), Alves* 3 (1/8), Queiroz* 16 (6/13, 1/5). All. Adriana Moises Pinto.

Italia: Tomasoni 8 (1/3, 1/1), Villa E.* 14 (4/6, 1/7), Streri (0/1), Blasigh* 27 (2/4, 5/8), Carraro, Caloro* 6 (1/3, 1/5), Di Stefano* (0/2, 0/2), Zanetti 4 (0/4), Takougang 7 (2/4), Cancelli* 8 (3/7), Arado 8 (2/6, 1/1), Jakpa 2 (1/2). All. Andreoli.

Arbitri: Monicca Nassuuna (Uganda), Edwin Quiles Rodriguez (Portorico), Andris Aunknrogers (Lettonia)

