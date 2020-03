Mondiali #FIBAU17, azzurrini nel girone di ferro con Canada, Australia ed Egitto

A Sofia si è svolto il sorteggio per la composizione dei Gironi di FIBA U17 Basketball World Cup 2020, manifestazione che si terrà proprio nella capitale bulgara dal 4 al 12 luglio.

Per la prima fase della sesta edizione del Mondiale Under 17 l’Italia, qualificata grazie alla Medaglia di Bronzo conquistata a Udine nell’Europeo Under 16 2019, è stata inserita nel Girone A, insieme a Canada, Australia ed Egitto.

Queste le parole del coach Andrea Capobianco: “Nelle edizioni 2015 e 2017 del Mondiale Under 19, l’Italia arrivò rispettivamente sesta e seconda. A questa manifestazione ci arriviamo con un’eredità pesante. Siamo stati sorteggiati in un girone assolutamente non facile. Il Canada e l’Australia sono squadre che puntano alla vittoria finale. Da anni ormai l’Egitto ha intrapreso un progetto sul basket in generale e giovanile in particolare di alto profilo, come testimonia la collaborazione avuta con Juan Antonio Orenga nel recente passato. Il Girone è tosto ma, come dico sempre, ogni partita va giocata. La nostra mentalità deve poggiarsi su due pilastri: umiltà e faccia giusta. Noi rispettiamo tutti gli avversari, ma l’Italia ha tutto per farsi rispettare da tutte le altre Nazionali”.

A causa della cancellazione di FIBA U16 Asia Championship, la qualificazione delle squadre della Zona Asia/Oceania è stata affidata al ranking. Le prime tre posizioni sono di Australia, Cina e Corea del Sud. Giappone e Nuova Zelanda, che hanno gli stessi punti, si giocheranno la qualificazione al Mondiale Under 17 con partite a campo neutro.

FIBA U17 Basketball World Cup 2020

Girone A: Canada, Australia, ITALIA, Egitto

Girone B: Cina, Repubblica Dominicana, Francia, Bulgaria

Girone C: Turchia, Corea del Sud, Argentina, Spagna

Girone D: Russia, USA, Mali, Giappone/Nuova Zelanda