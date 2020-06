Mondiali U19, fissate le date per l’estate 2021

La FIBA ha comunicato ieri che anche le ultime due competizioni Giovanili previste per il 2010 rimaste in sospeso, ovvero i due Mondiali Under 17, sono stati rimandati a data da destinarsi. L’Italia era qualificata alle rassegne iridate sia con la Nazionale Maschile che con quella Femminile.

Sono state anche fissate le date dei Mondiali Under 19 previsti per il 2021: quello Maschile si giocherà dal 3 all’11 luglio, quello Femminile dal 7 al 15 agosto.