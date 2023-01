Nasce la Youth Champions League: nessuna italiana tra le partecipanti

By

La Champions League prova a seguire il format lanciato già da Euroleague negli ultimi anni e ha annunciato la nascita della Youth Basketball Champions League, torneo riservato alle giovanili delle squadre iscritte alla BCL dei “grandi”. Per noi italiani però non ci sarà nessuna partecipante. Bursa ospiterà la finale sabato 15 aprile.

Verranno sorteggiati due gironi da 5 squadre, le quali giocheranno un concentramento a partire dal prossimo 11 aprile. Le prime due dei rispettivi gironi andranno in semifinale, poi ci saranno terze e quarte che giocheranno per il 5° – 8° posto e infine le ultime dei due gironi giocheranno la finale per il 9° – 10° posto.

Queste le 10 partecipanti: Bnei Herzliya (ISR), Era Nymburk (CZE), Filou Oostende (BEL), Hapoel Gerusalemme (ISR), Igokea Aleksandrovac (BIH), Lenovo Tenerife (ESP), MHP Ludwigsburg (GER), Rytas Vilnius (LTU), UCAM Murcia (ESP) e, infine, i padroni di casa del Tofas Bursa (TUR).