Nazionale Sperimentale – GLOBL JAM, l’Italia perde con il Brasile

Toronto. Finisce in Semifinale il GLOBL JAM degli Azzurri. L’Italia esce sconfitta 56-79 con il Brasile, che si qualifica così per la finalissima del quadrangolare Under 23 di Toronto dove troverà la vincente di Canada-Stati Uniti.

Dopo la sconfitta nel girone (68-72), la squadra di coach Marco Ramondino non è riuscita dunque a prendersi la rivincita, e deve abbandonare il Torneo, che nella sua formula non prevede la finale per il terzo posto.

Fra gli Azzurri, in doppia cifra Mattia Palumbo (13 punti), Ethan Esposito (10 punti) e Leonardo Okeke (10 punti).

Così coach Ramondino: “Prima di tutto complimenti al Brasile, hanno prodotto una prestazione a cui bisogna dare grande credito. A livello di impegno, non c’è nulla da imputare ai ragazzi. Competere in tornei internazionali come questo richiede un alto livello di integrazione di diversi aspetti: tecnici, tattici, mentali, fisici. E’ importante doversi confrontare con i propri limiti, e un’esperienza del genere deve essere presa come un punto di partenza per i miglioramenti che questo gruppo ha dimostrato di poter fare. Ringrazio personalmente la Federazione per avermi dato la bellissima opportunità di poter lavorare con un gruppo di giocatori motivante e uno staff di primissimo livello”.

Domani, 10 luglio, l’ultimo giorno del GLOBL JAM con le due finali per il primo posto dei tornei maschile e femminile (dopo la vittoria contro il Belgio per 74-73, la Francia attende la vincente di Canada-Stati Uniti).

La Nazionale Sperimentale Under 23 farà ritorno in Italia il 12 luglio con il volo Toronto-Roma.

L’inizio della rivincita fra Italia e Brasile è una fotocopia del round 1. Dopo i primi minuti da polveri bagnate (0-0 dopo tre giri d’orologio), i verdeoro scappano 18-6. La tripla di Palumbo arresta l’emorragia e manda le squadre al primo time-out lungo sull’11-20.

Rientra forte l’Italia nel secondo periodo. L’11-4 di parziale (Palumbo, Caruso e Okeke sugli scudi) riequilibra la partita sul 24-24. Ma dura poco, perché la tripla di Pacheco e la fisicità di Dikembe Andre ricacciano gli Azzurri sul -9 (26-35). Ladurner ci avvicina al -5, ma a un decimo dal riposo lungo Yago fa 2 su 2 dalla lunetta e il primo quarto finisce 30-37.

La squadra di Splitter rientra dagli spogliatoi imponendo un ritmo altissimo, e un 22-7 mortifero per gli Azzurri, che sono in un batter di ciglio sono a -22 dagli avversari (37-59). Al contrario delle precedenti uscite, in cui il terzo periodo era stato sempre dominato dall’Italia, questa sera è il quarto che più ci penalizza, anche se le triple di Esposito provano a risollevare l’umore degli Azzurri, all’ultimo riposo sotto di 14 (45-59).

Nell’ultimo periodo le distanze non subiscono grandi variazioni. Il Brasile mantiene a distanza l’Italia e gestisce il cospicuo vantaggio accumulato (toccando anche il massimo di + 25) fino al 56-79 conclusivo. In Finale i sudamericani troveranno la vincitrice dell’incontro fra Canada e USA.

Il tabellino

Italia Brasile 56-79 (11-20,19 -17, 15-22, 11-20)

Italia: Anumba* 4 (1/2), Sarto (0/2 da tre), Palumbo 13 (3/6,2 6/), Bartoli 2 (0/1, 0/1), Zampini* (0/4, 0/4), Esposito* 10 (2/3, 2/2), Ladurner* 6 (3/6), Udom* 3 (1/4), Caruso 8 (4/7, 0/3), Okeke 10 (5/9, 0/1), Ebeling (0/1), Filoni (0/1 da tre). All. Ramondino

Brasile: Y. Dos Santos* 14 (3/7, 0/6), Barbosa* 5 (1/1, 1/2), Campos 7 (0/2, 1/3), Pacheco* 15 (1/2,3 /4), Buffat, Rachel (0/2), Miranda* 4 (2/3), Santos* 6 (0/6, 2/2), R. Dos Santos 7 (1/3, 1/4), Andre 17 (6/9), Abreu (0/2, 0/1, Pereira 4 (2/2). All. Splitter

Tiri da due Ita (19/43), Bra (16/37); Tiri da tre Ita (4/20), Bra (8/22); Tiri liberi Ita (6/8), Bra (23/32); Rimbalzi Ita 34 (Zampini 5), Bra 45 (Y. Dos Santos 8), Assist Ita 19 (Zampini e Okeke 4), Bra 17 (Y. Dos Santos 13).

Usciti 5 falli: nessuno

Arbitri: Amy Bonner (USA), Tom De Lange (Bel), Jayson Stiell (Can)

GLOBL JAM (5/10 luglio)

5 luglio

USA-Italia 77-88

Brasile-Canada 75-89

6 luglio

Italia-Brasile 68-72

Canada-Usa 69-67

7 luglio

USA-Brasile 71-73

Canada-Italia 72-79

Classifica

Canada 4 (2/1)

Italia 4 (2/1)

Brasile 4 (2/1)

USA 0 (0/3)

9 luglio

Semifinali

Italia-Brasile 56-79

Canada-USA (ore 03.10 in Italia, 21.10 locali)

10 luglio

Eventuale finale (ore 01.10 italiane, 19.10 locali. Diretta su Twitch Italbasket)

Il tabellino della prima giornata

Stati Uniti – Italia 77-88 (11-23, 25-27, 21-21, 20-17)

Stati Uniti: Thamba* 8 (1/3), George* 32 (4/6, 6/11), Bonner* 14 (2/5, 2/7), Turner* 4 (2/6, 0/1), Loveday, Younkin ne, Bridges 3 (0/2, 1/4), Grimes 9 (3/7, 1/4), Sacks ne, Lohner 7 (2/4, 1/2). All. Drew Italia: Anumba 7 (0/1, 2/2), Zampini* 8 (2/9, 0/3), Esposito* 4 (2/4, 0/2), Udom* 12 (0/1, 4/6), Okeke* 14 (5/6, 1/1), Sarto 4 (1/2 da tre), Palumbo 5 (2/2, 0/3), Bartoli 8 (2/2, 0/1), Ladurner 9 (3/5), Caruso 8 (4/6), Ebeling 6 (3/4, 0/2) Filoni 3 (1/2, 0/1). All. Ramondino

Tiri da due USA (14/33), Ita (24/42); Tiri da tre USA (11/30), Ita (8/23); Tiri liberi USA (16/22), Ita (16/26); Rimbalzi USA 32 (Lohner 8), Ita 45 (Zampini 7); Assist Usa 13 (George e Bonner 4), Ita 24 (Bartoli 6).

Note: George fallo tecnico al minuto 29 e al minuto 33

Usciti 5 falli: Bridges, Caruso, Ladurner

Arbitri: Saunders, De Lange, Lei

Il tabellino della seconda giornata

Italia Brasile 68-72 (13-22, 18-16, 20-11, 17-23)

Italia: Anumba* 6 (1/2, 0/1), Zampini* 14 (3/6, 2/2), Esposito* 7 (0/2, 2/4), Udom* 11 (2/3, 1/3), Okeke* (0/4, 0/1), Sarto 3 (1/1), Palumbo 6 (1/2, 1/2), Bartoli 6 (3/4, 0/2), Ladurner 3 (1/4), Caruso 9 (2/4, 0/2), Ebeling 3 (1/1 da tre) Filoni. All. Ramondino

Brasile: Y. Dos Santos 28 (4/9, 4/7), Barbosa 3 (1/1, 0/2), Campos 4 (2/2, 0/2), Pacheco 6 (1/6, 0/5), Buffat 5 (2/2), Rachel (0/1), Miranda (0/2), Santos 1 (0/3, 0/2), R. Dos Santos 5 (1/1, 1/1), Andre 14 (6/11), Abreu ne, Pereira 6 (0/1, 2/4). All. Splitter

Tiri da due Ita (14/32), Bra (17/39); Tiri da tre Ita (7/18), Bra (7/23); Tiri liberi Ita (19/29), Bra (17/23); Rimbalzi Ita 33 (Anumba 5), Bra 35 (Miranda 5), Assist Ita 14 (Caruso e Palumbo 3), Bra 16 (Y. Dos Santos e Pacheco 3).

Note: Fallo tecnico alla panchina Italia al minuto 34; Fallo tecnico a Udom al minuto 38.

Usciti 5 falli: Udom

Arbitri: Lange (Bel), Stiell (Can), Toppings (Can)

Il tabellino della terza giornata

Canada-Italia 72-79 (23-16, 15-16, 11-21, 23-26)

Canada: Smith* 17 (2/5, 3/5), Patterson 4 (2/2, 0/1), Miller* 7 (2/7), Barthelemy 5 (1/2, 1/2), Carr* 13 (3/9, 1/1), Guerrier 7 (2/2, 1/7), Nembhard 4 (1/4, 0/2), Bediako 4 (1/1), Miller* 4 (2/4, 0/2), McChesney (0/1 da tre), Jongkuch, Kennedy* 7 (3/6). All. Mitchell

Italia: Anumba* 6 (2/3), Sarto 5 (1/1, 1/3), Palumbo 9 (1/1, 1/5), Bartoli 4 (2/2, 0/1), Zampini* 13 (1/7, 3/5), Esposito* 8 (2/3, 1/4), Ladurner* 6 (3/7, 0/1), Udom* 12 (2/4, 2/8), Caruso 14 (5/8, 0/1), Okeke 2, Ebeling (0/1), Filoni ne. All. Ramondino

Tiri da due Can (19/42), Ita (19/37); Tiri da tre (Can 6/21), Ita (8/28); Tiri liberi Can (16/21), Ita 17/19; Rimbalzi Can 38 (Bediako 7), Ita 41 (Ladurner 7); Assist Can 19 (Carr 7), Ita 21 (Palumbo 7).

Usciti 5 falli: nessuno

Arbitri: Saunders (Can), Bonner (USA), Toppings (Can)

Ufficio Stampa FIP