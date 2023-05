Nazionale U20 Femminile – Le convocate di Mazzon per il raduno di Montegrotto Terme

By

In vista degli impegni Azzurri dell’estate, coach Andrea Mazzon ha convocato 16 giocatrici che si ritroveranno a Montegrotto Terme (Padova) dal 1° al 3 giugno.

L’Europeo femminile Under 20 si giocherà dal 29 luglio al 6 agosto.

Il Mondiale femminile Under 19 si giocherà dal 15 al 23 luglio.

LE AZZURRE

LE CONVOCATE

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 1 ARIANNA ARADO 2004 186 A LUPE SAN MARTINO 2 BEATRICE NOEMI CALORO 2004 177 G BASKET COSTA MASNAGA 3 ADELE MARIA CANCELLI 2004 186 C OROROSA BASKET BERGAMO 4 ANITA CARRARO 2004 180 A REYER VENEZIA MESTRE 5 JOSEPHINE DI FINE 2004 183 A I HAVE A TEAM RAGUSA 6 LAURA DI STEFANO 2004 187 C BASKET ROMA 7 PRINCESS AMY JAKPA 2004 185 C LIBERTAS MONCALIERI 8 EVA LIZZI 2003 186 C LIBERTAS SPORTING SCHOOL UDINE 9 FEDERICA MERISIO 2003 170 P USE BASKET ROSA EMPOLI 10 KENKO LOREDANA NGAMENE TAKOUGANG 2004 185 C GRANDA COLLEGE CUNEO 11 MICHELA PINARDI 2003 176 G BRIXIA BASKET BRESCIA 12 MATILDE PINI 2004 185 C SOC. CESTISTICA SPEZZINA 13 CHIARA RIZZO 2004 177 A OROROSA BASKET BERGAMO 14 ELENA STRERI 2004 168 G FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE 15 RAMONA TOMASONI 2004 173 G BRIXIA BASKET BRESCIA 16 SARA ZANETTI 2004 185 A MINIBASKET BATTIPAGLI

A DISPOSIZIONE

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 1 GIORGIA AMATORI 2003 177 P A.S. DIL. VICENZA 2 FRANCESCA BUCCHIERI 2003 192 A STELLA AZZURRA ROMA-NORD 3 MARIKA LABANCA 2003 185 C BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOVA 4 BIANCA MINELLI 2004 177 G BRIXIA BASKET BRESCIA 5 SOFIA MORETTI 2003 170 G ALMA BASKET PATTI 6 CRISTINA OSAZUWA 2005 193 C BASKET COSTA MASNAGA 7 ANNA DARIA RESCIFINA 2003 182 A POL. GIUSEPPE RESCIFINA 8 LUDOVICA ANGELA DANIELA SAMMARTINO 2005 183 A/C PALL. VIGARANO 2008

Direttore Generale

SALVATORE TRAINOTTI

Team Director

ROBERTO BRUNAMONTI

Allenatore

ANDREA MAZZON

Assistente

LUCA ANDREOLI

Assistente

MICHELE DALL’ORA

Assistente

PIERANGELO ROSSI

Preparatore Fisico

DAVIDE ROCCO

Medico

CARMELA IGNOZZA

Fisioterapista

SIMONE GRILLO

Team Manager

EMANUELE CECCONI

Il programma

1° giugno

Arrivo convocate entro le ore 15.00 presso Montegrotto Terme (Pd)

Ore 17.30/20.00 – Allenamento

2 giugno

Ore 9.30/12.00 – Allenamento

Ore 17.30/20.00 – Allenamento

3 giugno

Ore 9.30/12.00 – Allenamento

Fine raduno

Allenamenti presso PalaBerta – Via Coniugi Lachina (Montegrotto Terme)

fip.it