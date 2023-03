Nazionale Under 15 Maschile – Raduno Selezione Nord a Meda, i convocati di coach Alessandro Nocera

By

Il Settore Squadre Nazionali, in vista degli impegni della Nazionale Under 15, ha convocato i seguenti giocatori per il raduno che si svolgerà dal 5 al 7 aprile a Meda (Mb).

I convocati

1. Austin Arwel (2008, Aquila Basket Trento 2013)

2. Bandirali Luca Franco (2008, Pallacanestro Cantù)

3. Bregant Lorenzo (2008, Pall. Trieste 2004)

4. Cattapan Federico (2008, Pall. Vigodarzere)

5. Cefis Andrea (2008, Blu Orobica)

6. Durisotto Gabriele (2008, Amici Pall. Udinese)

7. Fajardo Nicolas (2008, Orange1 International Team)

8. Lunardi Federico (2008, Pallacanestro Moncalieri)

9. Momesso Samuele (2008, Pall.Olimpia Milano)

10. Natale Francesco (2008, Reyer Venezia Mestre)

11. Panceri Andrea (2008, Pallacanestro Cantù)

12. Pavan Alessandro (2008, Universo Treviso Basket)

13. Pavese Riccardo (2008, Campus Piemonte Basketball)

14. Pillepich Federico (2008, Blu Orobica)

15. Redaelli Pietro (2008, Pall. Bernareggio 99)

16. Romeo Aldo (2008, College Basketball)

17. Trezzi Alessio (2008, Pall. Aurora Desio 94)

18. Triggiani Vittorio (2008, Aquila Basket Trento 2013)

19. Turconi Gabriele (2008, Pallacanestro Varese)

20. Vergnaghi Giulio (2008, B.C. Gators)

Atleti a disposizione

1. Bellinaso Werther (2008, Derthona Basket)

2. Charfi Amir (2008, Bernex Basket – Svizzera)

3. Fasolo Federico (2008, Virtus Basket Padova)

4. Ferazzi Mattia (2008, Ayers Rock BK Gallarate)

5. Fumagalli Dominique (2008, Blu Orobica)

6. Giovacchini Nicola (2008, Reyer Venezia Mestre)

7. Iaquinta Antonio Francesco (2008, Universo Treviso Basket)

8. Lastella Gabriele (2008, Cus Torino)

9. Lekre Bedi Mamadou Loic (2008, Guerino Vanoli Basket)

10. Levorin Mattia (2008, Virtus Basket Padova)

11. Manente Andrea Sergio (2008, Reyer Venezia Mestre)

12. Nobile Pietro (2008, Amici Pall. Udinese)

13. Zago Pietro (2008, Basket Riviera)

14. Zumerle Matteo (2008, Scaligera Basket Verona)

Lo staff

Direttore Generale: Salvatore Trainotti

Allenatore: Alessandro Nocera

Assistente Allenatore: Angelo Gigli

Assistente Allenatore: Valerio Salvato

Preparatore Fisico: Simone Delli Guanti

Medico: Gabriele Cirillo

Fisioterapista: Andrea Costa

Team Manager: Simona Calzolari

Il programma

5 aprile

Inizio raduno presso Limbiate (Mb)

Ore 17.00/19.00 – Allenamento

6 aprile

Ore 9.00/11.00 – Allenamento

Ore 16.00/18.00 – Allenamento

7 aprile

Ore 9.00/11.00 – Allenamento

Fine raduno

Ufficio Stampa Fip