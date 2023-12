Nazionale Under 16 Femminile – Le convocate per il raduno a Roma (27-30 Dicembre)

Torna al lavoro la Nazionale Under 16 Femminile, che sarà impegnata dal 27 al 30 dicembre in un raduno collegiale che si svolgerà al Centro di Preparazione Olimpica di Roma.



Lo staff coordinato da coach Giovanni Lucchesi ha diramato le seguenti convocazioni:



Le Azzurre

Arianna Appetiti (2008, A, Basket Femminile Milano)

Alice Del Piano (2008, A, Basket Roma)

Aisha Viola Diagne (2009, G, Basket Roma)

Aurora Fajardo (2008, A, Lupe San Martino)

Sofia Fratamico (2009, G, Lapolismile Torino)

Aurora Gecchele (2010, A, Reyer Venezia Mestre)

Isabel Mohamud Mohamed Hassan (2009, G, Reyer Venezia Mestre)

Emila Magni (2009, G, Geas Basket)

Anna Mellano (2009, A, Basket Venaria)

Allegra Mosconi (2008, G, BSL San Lazzaro)

Mariana Nako Momi Luma (2009, C, Vis Rosa)

Esosa Divine Obaseki (2008, C, Libertas Moncalieri)

Giulia Olandi (2008, A, Basket Costa)

Martina Pasqualetti (2009, G, Basketball Academy)

Giorgia Redaelli (2008, A, Basket Costa)

Fatou Tall Ndeye (2008, A, Ororosa Basket)

Vera Alexi Teising (2008, A, Meyrin Basket – Svizzera)

Francesca Trezzi (2008, G, Geas Basket)

Marianna Zanetti (2008, C, Famila Basket Schio)

Sofia Zuccon (2009, A, Reyer Venezia)

A disposizione

Francesca Baldassarre (2008, G, Cestistica Spezzina)

Chiara Betti (2008, G, Scuola Basket Samoggia 1999)

Amelia Bianco Rossignoli (2009, A, Sistema Rosa Pordenone)

Ilaria Bifano (2008, G, Loposmile Torino)

Eleonora Casasole (2009, A, Gators)

Laura Ceroni (2009, G, Faenza Futura Basket)

Fatou Diop Diagne (2009, G, FBK Fiore Basket Valdarda)

Aurora Donato (2008, G, Bull Latina)

Alexandra Lokoka (2008, A, Granda Cuneo)

Giulia Mueller (2009, G, Futurosa Trieste)

Aurora Murgia (2009, G, Mercede Basket Alghero)

Valeri Amponsah Nortey (2009, A, Montecchio Maggiore)

Giorgia Patelli (2008, G, Basketball Sisters)

Matilde Rimoldi (2009, A, Basket Costa)

Anna Sablich (2009, G, Reyer Venezia)

Alice Scartezzini Malcagni (2009, A, Belvedere)

Jasmine Todeschini (2009, A, Centro Minibasket Alpo)

Alice Valese (2008, G, Sistema Rosa)

Sara Zanetti (2009, A, Basket Costa)

Lo Staff

Direttore Generale: Salvatore Trainotti

Team Director: Roberto Brunamonti

Allenatore: Giovanni Lucchesi

Assistente Allenatore: Tommaso Moscovini

Assistente Allenatore: Giulia Pegoraro

Preparatore Fisico: Diego Alpi

Medico: Francesca Conte

Fisioterapista: Raffaela Agozzino

Team Manager: Marco Gatta



Il programma

27 dicembre

Arrivo delle convocate entro le ore 15.00 presso il CPO-Hotel dello Sport, L.go G.Onesti 1 – Roma

Ore 17.00-20.30 Allenamento



28 dicembre

Ore 9.30-12.30 Allenamento

Ore 17.00-20.00 Allenamento



29 dicembre

Ore 9.30-12.30 Allenamento

Ore 17.00-20.00 Allenamento



30 dicembre

Ore 9.30-11.30 Allenamento



Fine Raduno



N.B. Gli allenamenti al Centro di Preparazione Olimpica di Roma si svolgeranno presso la Palestra al suo interno.

