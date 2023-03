Nazionale Under 16 Femminile – Raduno a Novarello, le convocate di coach Lucchesi

Torna al lavoro la Nazionale Under 16 Femminile, impegnata a Novarello (Novara) dal 4 all’8 aprile. Nell’ambito del raduno, le Azzurre allenate da Giovanni Lucchesi giocheranno due partite amichevoli contro la Spagna il 6 e il 7 aprile.

Le convocate

Ashley Gyamaa Besea (2007, 182, A, Modena Basket)

Francesca Baldassarre (2008, 175, G, Magnolia Basket Campobasso)

Beatrice Cerè (2007, 182, A, Peperoncino Libertas)

Emma D’Este (2007, 192, C, Reyer Venezia Mestre)

Serena De Lise (2007, 190, C, Unime)

Gaia Gangemi (2008, 182, A, Ororosa Basket Bergamo)

Emma Giacchetti (2007, 174, G, Magnolia Basket Campobasso)

Giorgia Gorini (2007, 170, G, Basket Costa Masnaga)

Isabel Mohamud Mohamed Hassan (2009, 182, A, Basket Roma)

Allegra Mosconi (2008, 170, G, Bsl San Lazzaro)

Giulia Muller (2009, 176, G, Futurosa Forna Basket Trieste)

Olivia Ostoni (2007, 175, G, Geas Basket Sesto S. Giovanni)

Fatou Tall Ndeye (2008, 184, C, Ororosa Basket Bergamo)

Nicole Torresani (2007, 178, A, Bbc Sparta Bertrange)

Rosa Versuro (2007, 183, G, Reyer Venezia Mestre)

Marianna Zanetti (2008, 189, C, Famila Basket Schio)

Atlete a disposizione

Nicole Gyamaa Besea (2007, 183, A, Modena Basket)

Sveva Talia Carol Cannolicchio (2007, 180, A, San Gabriele Basket Milano)

Paola Chinello (2007, 181, A, Reyer Venezia Mestre)

Carlotta Cocuzza (2007, 170, G, B.C. Castelnuovo Scrivia)

Dalila Dicò (2008, 178, A, Opsa Bresso)

Giulia Minora (2007, 182, A, Geas Basket Sesto S. Giovanni)

Emilia Carol Naddeo (2008, 178, G, Basket Salerno 92)

Justine Nardoni (2007, 174, G, Basket Girls Ancona)

Giulia Olandi (2008, 175, A, Basket 90 Sassari)

Maria Pilatone (2007, 175, G, Lupe San Martino)

Sofia Ravalico (2007, 163, G, Futurosa Forna Basket Trieste)

Vera Alexi Teising (2008, 175, G, Terre Sainte Tiger Knights)

Deborah Varone (2007, 185, C, Basket Academy La Spezia)

Margherita Villa (2007, 175, G, Basket Costa Masnaga)

Lo Staff

Direttore Generale: Salvatore Trainotti

Team Director: Roberto Brunamonti

Allenatore: Giovanni Lucchesi

Assistente Allenatore: Tommaso Moscovini

Assistente Allenatore: Stefano Attruia

Preparatore Fisico: Federica Tonni

Medico: Silvia Sarullo

Fisioterapista: Raffaela Agozzino

Team Manager: Emanuele Cecconi

Il programma

4 aprile

Arrivo convocati entro le ore 15.00 c/o Centro Sportivo Novarello di Granozzo con Monticello (Novara)

Ore 16.30-19.30 Allenamento

5 aprile

Ore 9.30-12.30 Allenamento

Ore 16.30-19.00 Allenamento

6 aprile

Ore 11.00-13.00 Allenamento

Ore 18.00 Amichevole Italia-Spagna

7 aprile

Ore 11-00-13.00 Allenamento

Ore 18.00 Amichevole Italia-Spagna

8 aprile

Ore 9.00-12.00 Allenamento

Fine Raduno

Gli allenamenti si svolgeranno presso la Palestra del Centro Sportivo Novarello in Via Dante Graziosi 3 (ingresso Gate 3) a Granozzo con Monticello (Novara).



Ufficio Stampa Fip