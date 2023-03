Nazionale Under 16 Maschile – Raduno a Seregno, i convocati di coach Mangione

Il Settore Squadre Nazionali Maschili, in occasione del raduno della Nazionale Under 16 maschile (5/8 aprile), convoca i seguenti giocatori:

1. Angeletti Brian (2007, C, Orange1 Basket Bassano)

2. Baiocchi Matteo (2007, G, Virtus Pall. Bologna)

3. Bergamin Marco (2007, G, Robur Et Fides Varese)

4. Bracesco Federico (2007, C, Scaligera Basket Verona)

5. Carnevale Francesco (2007, PM, Orange1 Basket Bassano)

6. Ceccato Mattia (2007, PM, B.S.L. San Lazzaro)

7. Eramo Francesco (2007, A, Reyer Venezia Mestre)

8. Ercolani Giovanni (2007, PM, Oneteam Basket Forlì)

9. Frosini Massimo (2007, A, Scaligera Basket Verona)

10. Garavaglia Diego (2007, A, Pall. Olimpia Milano)

11. Granai Giovanni (2007, G, Stella Azzurra)

12. Guerrini Matteo (2007, A, Aquila Basket Trento 2013)

13. Lonati Achille (2007, G, Pall. Olimpia Milano)

14. Martucci Emanuele (2007, A, Pall. Trieste 2004)

15. Mathis Adrian Samuel (2007, G, FC Barcelona – Spagna)

16. Mecenero Mattia (2007, G, Scaligera Basket Verona)

17. Mohamud Mohamed Hassan Patrick (2007, G, Orange1 Basket Bassano)

18. Mustapha Salawu Junior Massimiliano (2007, C, Oneteam Basket Forlì)

19. Nistrio Jason (2007, C, Virtus Roma 1960)

20. Perez Maikcol Giuliano (2007, G, Orange1 Basket Bassano)

21. Pillastrini Tommaso (2007, A, United Eagles Basketball)

22. Rupil Giovanni (2007, PM, College Basketball)

23. Salvietti Simone (2007, A, Benedetto Cento)

24. Suigo Luigi (2007, C, Pall. Olimpia Milano)

Giocatori a disposizione

1. Accorsi Matteo (2007, G, Virtus Pall. Bologna)

2. Bertero Francesco (2007, A, College Basketball)

3. Comin Thomas (2007, A, College Basketball)

4. Festa Samuele (2007, C, Sez. Basket Soc. Pol. Compagnia)

5. Frosini Francesco (2007, A, Scaligera Basket Verona)

6. Gardini Julian (2007, C, Oneteam Basket Forlì)

7. Lenci Matteo (2007, A, Basketball Club Lucca)

8. Maurizzi Stefano (2007, A, Virtus Pall. Bologna)

9. Passalacqua Nicolò (2007, G, Stella Azzurra)

10. Ravaioli Emanuele (2007, G, Aquila Basket Trento)

11. Rizzo Riccardo (2007, A, Real Basket Agrigento)

12. Rossini Diego (2007, A, Cab Stamura Basket Ancona)

13. Stable Terry Rafael (2007, PM, Victoria Libertas Pall.)

14. Tumino Giovanni (2007, G, Virtus Kleb Ragusa)

15. Youssef Guglielmo (2007, G, Pall. Olimpia Milano)

Lo staff

Direttore Generale: Salvatore Trainotti

Allenatore: Giuseppe Mangone

Assistente Allenatore: Alfredo Lamberti

Assistente Allenatore: Vanni Talpo

Preparatore Fisico: Roberto Marocco

Medico: Andrea Bulgheroni

Fisioterapista: Valerio Conti

Team Manager: Domenico Meroni

Il programma*

5 aprile

Inizio raduno a Limbiate (Monza/Brianza)

Ore 17.30/20.30 – Allenamento

6 aprile

Ore 11.00/13.00 – Allenamento

Ore 16.00/18.00 – Allenamento

Ore 19.00 Italia-Spagna

7 aprile

Ore 11.00/13.00 – Allenamento

Ore 16.00/18.00 – Allenamento

Ore 19.00 Italia-Spagna

8 aprile

Ore 9.00/12.00 – Allenamento

Fine raduno

*Allenamenti e gare presso il Palazzetto dello Sport di Seregno (Monza/Brianza) in Via alla Porada, 45.

Ufficio Stampa Fip