Nazionale Under 18 Maschile – Domani al via l’Europeo 2023 in Serbia

A Niš (Serbia), vigilia del FIBA U18 European Championship 2023, evento in programma dal 22 al 30 luglio.

Dopo il raduno trascorso fra Potenza, Roseto degli Abruzzi, Logroño (Spagna) e Roma, la Nazionale Under 18 è pronta per l’Europeo di categoria, con la prima fase che vedrà gli Azzurri, inseriti nel Gruppo D, affrontare la Grecia (il 22 luglio) e la Spagna (24 luglio), affrontate nello scorso weekend nel Torneo di Logroño (vittoria con gli spagnoli, sconfitta con i greci). Fra le due “rivincite”, la sfida alla Danimarca (23 luglio).

Queste le parole di coach Andrea Capobianco: “Finalmente si parte per l’Europeo, dopo un periodo di preparazione nel quale abbiamo lavorato tanto e bene. I ragazzi hanno dato tutto, con la giusta mentalità che ti permette di fare sempre un passo avanti. Mi riferisco anche ai ragazzi che sono arrivati nella seconda parte del raduno e che si sono messi subito al servizio della squadra con grande disponibilità. Abbiamo giocato due tornei di altissimo livello, una scelta precisa, e a Logroño abbiamo incrociato anche Spagna e Grecia, che troveremo nel girone all’Europeo. Affrontare squadre così forti ci ha fatto capire che dobbiamo scendere in campo con intensità massima spalmata per 40 minuti, altrimenti non abbiamo chance di interpretare un Europeo ambizioso. Sono certo che se rimarremo concentrati pensando partita per partita, possiamo toglierci diverse soddisfazioni“.



La formula degli Europei giovanili prevede la qualificazione di tutte le squadre alla seconda fase, con gli incroci negli Ottavi in base alla classifica stilata dopo la fase a gironi (in base ai piazzamenti l’Italia affronterà una fra Finlandia, Repubblica Ceca, Serbia o Slovenia).

L’Europeo Under 18 è in diretta streaming sul canale YouTube FIBA.

FIP.IT