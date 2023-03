Nazionale Under 18 Maschile – I convocati per il raduno di Villafranca

By

La Nazionale Under 18 di coach Andrea Capobianco si ritrova per la prima volta nel 2023. A Villafranca di Verona sono 18 gli atleti convocati per le sessioni d’allenamento del 5 e 6 aprile.

I convocati

Giovanni Brescianini (2005, P, Amici Pall. Udinese)

Tommaso Baldasseroni (2005, G/A, Firenze Basketball Accademy)

Andrea Cecchi (2005, G/A, College Basketball)

Stefano Conte (2005, G, Anzio Basket Club)

Rene’ D’Amelio (2005, A, College Basketball)

Riccardo Greppi (2005, C, Pallacanestro Cantù)

Leonardo Marangon (2005, A, Virtus Basket Padova)

Francesco Martin (2005, C, Universo Treviso Basket)

Samuele Miccoli (2006, P, Pall. Olimpia Milano)

Emanuele Morvillo (2005, A, Scafati Basket 1969)

Axel Piccirilli (2006, G, Stella Azzurra)

Riccardo Pisano (2005, P, Pol. Dinamo Sassari)

Matteo Porto (2005, G, Orange1 Basket Bassano)

Jacopo Sardo (2005, G, ASD Fonte Roma Basket)

Nicolas Tanfoglio (2005, P, Pallacanestro Brescia)

Leonardo Valesin (2006, P, Pallacanestro Ruvodipuglia)

Timoty Teodoro Tomas Van Der Knaap (2005, A, Orange 1 Basket Bassano)

Giacomo Zanetti (2005, C, Vanoli Cremona)

Atleti a disposizione

Edoardo Aprile (2005, G, Basket Roma)

Mario Brunetto (2005, A, Bayern Monaco – Ger)

Lorenzo Crocetta (2006, C, Pall. Don Bosco Livorno)

Mattia De Martin (2005, A, Orange1 Basket Bassano)

Nicholas Errica (2005, G, Pol. Derthona Basket)

Francesco Ferrari (2005, A, College Basketball)

Giorgio Franceschi (2005, G/A, UCC Casalpusterlengo)

Pietro Pinarelli (2005, G, Firenze Basketball Accademy)

Pietro Ranieri (2006, A, Pall. Fulgor Fidenza)

Francesco Spinelli (2005, P, Virtus Pozzuoli)

STAFF

Direttore Generale: Salvatore Trainotti

Allenatore: Andrea Capobianco

Assistente Allenatore: Vincenzo Di Meglio

Assistente Allenatore: Giovanni Luminati

Preparatore Fisico: Elia Confessore

Medico: Guido Marcangeli

Fisioterapista: Walter Primavera

Team Manager: Barbara Zelinotti



NAZIONALE UNDER U18 MASCHILE

COMUNICATO UFFICIALE N. DEL 23/03/2023 – SSN N.

PROGRAMMA

5/ 7 Aprile 2023

5 aprile Arrivo convocati entro le ore 15:00

presso l’Hotel Antares Via Postumia,88 – Villafranca di Verona (Vr)

18:00/20:00 Allenamento

6 aprile 10:30/12:00 Allenamento

17:30/20:00 Allenamento

7 aprile 10:00/12:30

Fine Raduno

Gli allenamenti del 5 e del 7 aprile si svolgeranno presso il Palasport “Le Grazie” – Strada le Grazie,16 a Verona.

Gli allenamenti della mattina e del pomeriggio del 6 aprile si svolgeranno presso il Palazzetto dello Sport- Via della Speranza a Villafranca di Verona.

Ufficio Stampa Fip