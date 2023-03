Nazionale Under 20 Maschile – Raduno di Sirmione il 13 e 14 marzo, i convocati

By

Torna al lavoro la Nazionale Under 20 maschile allenata da Alessandro Magro. Questi i convocati per il raduno di Sirmione (Brescia), che si terrà il 13 e il 14 marzo 2023.

Stefano Edoardo Alesso Rodriguez (2003, C, Unibasket Lanciano)

Nicola Berdini (2003, P, Pallacanestro Cantù)

Alfredo Boglio (2003, P/G, JU.VI Cremona Basket 1952)

Giovanni Alessio Calamita (2003, C, Aquila Basket Trento 2013)

Riccardo Carta (2003, A, Virtus Spes Vis Pall Imola)

Leonardo Catriel Faggian (2004, P, Universo Treviso)

Tommaso Fantoma (2003, P/G, Pall. Trieste 2004)

Alessandro Ferrari (2003, A, Scaligera Verona)

Filippo Gallo (2004, G, Guerino Vanoli Cremona)

Marco Ius (2004, A, Pall. Trieste 2004)

Allan Ivan Efetubo Onojaife (2003, C, Ravenna P. Manetti)

Alessandro Scarponi (2004, G, Basket Santarcangelo)

Umberto Stazzonelli (2004, G, Victoria Libertas)

Nicolò Virginio (2003, A, Pall. Varese)

Matteo Visintin (2004, P, Stella Azzurra)

Mauro Zacchigna (2004, A, Guerino Vanoli Cremona)

A disposizione

Matteo Cavallero (2003, G/A, Urania Basket Milano)

Lorenzo Dell’Anna (2004, G, Aquila Basket Trento 2013)

Giacomo Furin (2003, A/C, United Eagles Basketball)

Nicola Giordano (2003, P, Ravenna P. Manetti)

Emmanuel Innocenti (2004, G, Stella Azzurra)

Davide Poser (2003, A, Brianza Casa Basket 2022)

Enrico Vettori (2004, G, Universo Treviso)

Luca Vincini (2003, C, JU.VI Cremona Basket 1952)

Lo Staff

Direttore Generale: Salvatore Trainotti

Allenatore: Alessandro Magro

Assistente Allenatore: Marco Legovich

Assistente Allenatore: Giovanni Molin

Preparatore Fisico: Giacomo Sorrentino

Medico: Roberto Ciardo

Fisioterapista: Danilo Raimondo

Team Manager: Barbara Zelinotti



Il programma

13 Marzo

Arrivo convocati entro le ore 13:30 presso l’Hotel Dogana (Via Verona 149, Sirmione)

Ore 18.00-20.00 Allenamento

14 Marzo

Ore 9.30-11.00 Allenamento

Ore 14.30-16.00 Allenamento

Fine Raduno

Gli allenamenti si svolgeranno a Sirmione presso il Palasport in Via Leonardo da Vinci

