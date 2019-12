NEXT GEN CUP 2019 – Trieste batte Cantù nel match di apertura

Esordio amaro alla Next Gen Cup per l’Under 18 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù, che partecipa a questa prestigiosa competizione vestendo la maglia di Pallacanestro Cantù sponsorizzata da Acqua S. Bernardo e Cinelandia. I ragazzi di coach Costacurta rimangono avanti nel punteggio sino alla pausa lunga del primo match del Girone B; poi l’Allianz Pallacanestro Trieste è brava a ribaltare il risultato, portandosi a casa il primo referto rosa della competizione.

LA CRONACA

Inizio equilibrato per le due compagini, con Trieste sospinta da Pieri e Schina e Cantù che risponde a tono grazie a Lanzi e Quarta, e a metà frazione il punteggio è sul 7-7. Arnaldo realizza da sotto, poi Arienti è un cecchino dalla distanza e infila due triple consecutive che valgono il +4 per i biancoblù; Trieste prova a tenere botta ancora con Arnaldo, ma i liberi di Gatti e i due canestri di Ziviani e Bresolin chiudono la prima frazione sul 11-19 in favore dei canturini. Si riparte con Bresolin che consegna a canestro l’assist di Abega, ma dall’altra parte è subito pronto Venier dall’arco; Di Giuliomaria e Schina si rispondono per le rime, Sheqiri non sbaglia in appoggio, Quarta sfrutta il giro in lunetta e Abega infila di tabella il 18-27 che tiene sempre davanti i brianzoli. Arnaldo è bravo a far rimanere in scia i suoi e, grazie ai quattro punti di Cattaruzza e Longo, Trieste torna pericolosamente a -2, con Cantù che invece fa fatica a trovare il ferro con continuità. L’arresto e tiro di Arienti manda tutti negli spogliatoi sul punteggio di 27-31. Al rientro in campo, la S.Bernardo-Cinelandia continua a spingere con Bresolin e Quarta, ma un parziale di 0-6 permette a Trieste di portarsi a una sola lunghezza di distanza al 27’, per completare quindi il sorpasso grazie ai due liberi di Longo (35-34). Gatti dalla lunetta rimette tutto in discussione, ma Cattaruzza e Arnaldo sono precisi dall’arco, e Trieste vola sul +5 in un amen; negli ultimi secondi, la tripla di Gatti riavvicina i canturini a -2 (41-39 al 30’). La “bomba” di Gatti all’inizio dell’ultimo quarto sigla l’ennesimo sorpasso dei biancoblù, ma i triestini sono subito pronti con Antonio per rimanere sul +3 al 33’ (46-43). Schina è preciso ai liberi, Lanzi si beve la difesa dell’Allianz, ma Longo e Venier dalla distanza fanno volare Trieste sul +10 quando mancano 3 minuti al termine. Sul finale, i ragazzi di coach Costacurta non riescono a trovare la quadra per una reazione corale, mentre Finatti e Schina continuano a segnare per tenere i biancorossi a distanza di sicurezza, chiudendo i conti al 40’ sul punteggio di 63-51.

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE – S.BERNARDO-CINELANDIA CANTU’ 63-51(11-19, 16-12; 14-8, 22-12)

Allianz Pallacanestro Trieste: Serra, Cattaruzza 7, Schina 14, Fantoma, Venier 6, Arnaldo 12, Nisic, Longo 8, Antonio 5, Finatti 4, Pieri 5, Sheqiri 2. All. PecileS.Bernardo-Cinelandia Cantù: Caglio 2, Lanzi 4, Arienti 10, Ziviani 6, Abega Ongolo 2, Quarta 9, Gatti 10, Bresolin 5, Procida 1, Di Giuliomaria 2, Mirkovski, Pozzi ne. All. Costacurta

Uff.Stampa Pall.Cantù