NEXT GEN CUP 2019 – Venezia batte con autorità Milano

Next Gen Cup: Umana Reyer – Olimpia Milano 82-61

L’Umana Reyer Under 18 fa sua anche la seconda partita della Next Gen Cup: i ragazzi di coach Alberto Buffo superano 82-61 l’Olimpia Milano alla Virtus Segafredo Arena conquistando il secondo successo consecutivo e la testa della classifica.

Gli orogranata, dopo un inizio sprint nel primo quarto, hanno piazzato il break decisivo nella terza frazione senza più voltarsi indietro.

Altra ottima prova corale in cui si sono esaltati Casarin (25 punti, 5 rimbalzi e 5 assist), Berdini (14 punti, 8 assist, 5 recuperi e 5 rimbalzi), Possamai (10 punti, 6 rimbalzi e 3 stoppate) e Bellato (13 punti, 3 rimbalzi e 3 assist). Stasera alle 21.00 ultima sfida del girone A contro Pesaro (diretta su LBA TV e sulla pagina Facebook LBA).

