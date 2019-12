NEXT GEN CUP 2019 – Venezia chiude imbattuta, Pesaro domata

L’Umana Reyer Venezia fa l’en plein nel Girone A della Next Gen Cup e, dopo aver battuto nettamente Cremona e Milano, supera anche Pesaro nello “spareggio” per il primo posto del gruppo. Gli orogranata hanno dunque strappato il pass per la fase finale della Next Gen Cup in programma in febbraio (13-16) a Pesaro, in occasione delle Final Eight di Coppa Italia di Serie A.

I ragazzi di coach Alberto Buffo hanno vinto 59-50 contro i marchigiani dopo una partita condotta, anche in questo caso, dall’inizio alla fine con un’ottima prova difensiva di squadra.

Top scorer orogranata Nicola Berdini con 15 punti mentre Davide Casarin ha messo a referto 11 punti e 6 rimbalzi, ottima anche la prova di Luca Possamai che ha chiuso con 11 punti e 12 rimbalzi (6 offensivi).

Davide Casarin è stato premiato MVP del Gruppo A, Nicola Berdini miglior assist-man e Luca Possamai miglior rimbalzista.

Reyer.it