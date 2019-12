NEXT GEN CUP 2019 – Venezia travolge Cremona

Next Gen Cup: Umana Reyer – Vanoli Cremona 82-59

Ottimo esordio dei ragazzi di coach Alberto Buffo nella Next Gen Cup: alla Virtus Segafredo Arena di Bologna i giovani Under 18 orogranata superano Cremona in una partita condotta dall’inizio alla fine.

L’Umana Reyer ha disputato due ottimi quarti difensivi in cui ha subito solo 9 e 8 punti (il primo e il terzo) che hanno permesso di creare il gap e mantenerlo senza patemi, nella fase finale dell’incontro.

Buone prove di Davide Casarin (27 punti, 7 rimbalzi e 31 di valutazione), Berdini (23 punti e 7 rimbalzi), Possamai (11 punti, 9 rimbalzi e 24 di valutazione) e Candotto (11 punti e 3 recuperi).

Sabato 28 dicembre alle 9.30 sfida con l’Olimpia Milano (diretta streaming su LBA TV) e alle 21.00 ultima partita del girone A con Pesaro (diretta su Facebook e LBA TV).

Reyer.it