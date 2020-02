Next Gen Cup, i premi individuali

La Legabasket ha reso noto gli “Airness Awards”, assegnati agli atleti più meritevoli di questa edizione della IBSA Next Gen Cup, che ha visto la Grissin Bon Under 18 arrendersi solamente in finale contro la Reyer Venezia.

Tante le gratificazioni per i biancorossi: Jacopo Soviero ha vinto il premio come miglior realizzatore del torneo, chiudendo questa seconda ed ultima fase della manifestazione con 16 punti di media.

Non finisce qua: i due lunghi Ibrahima Cham e Momo Diouf si sono aggiudicati, in coppia, il premio come migliori rimbalzasti della kermesse. Entrambi infatti hanno conquistato 41 rimbalzi in 4 partite, più di 10 di media.

Ai vincitori della Reyer gli altri due premi: Davide Casarin come MVP e Nicola Berdini come assistman.