NEXT GEN CUP – La Fortitudo batte Treviso e si qualifica

L’avventura dell’under 18 di Treviso Basket alla Next Gen Cup termina con il terzo posto del Girone D.

I ragazzi di coach Galigani, dopo aver perso la partita d’esordio contro la Dolomiti Energia Trentino per 70 a 81, hanno vinto il secondo match del Girone D con l’Happy Casa Brindisi (67-61) al termine di una splendida rimonta concretizzata nell’ultimo quarto di gioco. Nello scontro diretto valido per la qualificazione ai quarti di finale, i biancoazzurri non sono riusciti però a superare la Fortitudo Pallacanestro Bologna (71-55), che si qualifica alla fase finale del torneo in programma dal 13 al 16 febbraio alla Vitifrigo Arena di Pesaro.

La Cassa Fortitudo Bologna – De’ Longhi Treviso 71-55

Fortitudo: Battilani 10, Zanetti 10, Micheletto 2, Branchini 3, Gibertini, Franco 3, Tornimbeni, Giacomi 6, Simon 9, Segala 10, Ghigo 5.

Treviso: Guarise 2, Coassin 6, Peccin 13, Vettori, Saladini 9, Bartoli 11, Bettiol 14, Poser, Buzzavo.

Uff stampa De’ Longhi Treviso