NEXT GEN CUP – La Grissin Bon supera Brescia

GERMANI BASKET BRESCIA – GRISSIN BON REGGIO EMILIA 66-70

(24-10; 34-34; 44-52)

Brescia: Dalco 21, Corona, Bertini 2, Zocca 4, Naoni 8, Giudici, Romano 2, Galic 10, Djya, Rodella 2, Veronesi 11, Furin 6. Allenatore: Di Meglio.

Grissin Bon: Codeluppi, Soviero 8, Porfilio 13, Vezzoli ne, Riccò 1, Maddaloni 2, Soliani 8, Besozzi, Lusvarghi 4, Cham 20, Diouf 12, Cappelletti 2. Allenatore: Menozzi. Assistenti: Rossetti, Di Paolo.

BOLOGNA FIERE – Bis della Grissin Bon Under 18, che dopo il successo di ieri contro Pistoia, replica aggiudicandosi anche il secondo match della Next Gen Cup contro la Germani Basket Brescia, con il punteggio finale di 70-66.

Una sfida sofferta ed equilibrata per oltre 30’, che fin dalle prime battute si è messa in salita per i biancorossi.

Reggio infatti parte subendo un parziale di 20-5 da parte di una Brescia gagliarda e solida, che difende forte e buca la retina della retroguardia reggiana con continuità in contropiede. Al termine dei primi 10’, la Leonessa conduce 24-10.

Nel secondo quarto di gara arriva la reazione della squadra di Menozzi, che parte prima di tutto dall’intensità difensiva. Costringendo Brescia a solo 10 punti in altrettanti minuti, la Grissin Bon arriva così all’intervallo sul 34-34 con 8 punti di Diouf e Soviero.

Nel terzo quarto i biancorossi trovano il primo vantaggio dell’incontro sul 40-38: da quel momento arriva un break che allarga ulteriormente la forbice e manda Soviero e compagni all’ultimo intervallo sopra 52-44.

L’arrembaggio finale della Leonessa arriva fino al -1, ma dalla lunetta la mano di Diouf non trema e così i biancorossi possono festeggiare il secondo successo consecutivo.

20 punti e 16 rimbalzi per Cham, 12 punti con 8 rimbalzi per Diouf e 13 punti con 5/7 dal campo per Porfilio.

La Grissin Bon tornerà in campo domani per il doppio turno conclusivo di questa prima fase: alle 11 contro Sassari ed alle 18 contro la Virtus Bologna.

Uff stampa Pallacanestro Reggiana