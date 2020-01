NEXT GEN CUP – La Virtus si sblocca vincendo con Pistoia

BPER Virtus Bologna – Officina Fattori Pistoia 76-57 (22-12, 42-30, 62-44)

La padrona di casa detta legge nell’ultima partita della giornata, comandando il gioco fin dalla palla a due. Pistoia resiste per metà partita, poi cerca di non crollare. Finisce 76-57 per la BPER Virtus: bianconeri a quota 2 in classifica, ancora zero per i toscani

Bologna: Deri 2, Colombo 8, Frascari 5, Ly-Lee Danwe 4, Scagliarini 2, Zambianchi 8, Solaroli 8, Guastamacchia 15, Ferdeghini, Agdamu 18, Barbieri 6, Martini.

Pistoia: Becciani 3, Pierattini, Di Teodoro, Geromin, Mati 6, Bonistalli 3, Greco, Riisma 23, Bassi 11, Fabiani 11 (12 rimbalzi), Ignarra, Faticanti.