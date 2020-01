NEXT GEN CUP – Pistoia travolge la Dinamo Sassari

Terzo impegno nella IBSA Next Generation Cup per gli Under 18 di coach Carlini che sul parquet della Virtus Segafredo Arena di Bologna, avversaria la Officina Fattori Pistoia. Per la Dinamo Banco di Sardegna fuori dalle rotazioni la stella macedone Andrej Jakimovski, al suo posto nei dodici a disposizione Stefano Fontanella.

Basse percentuali al tiro in avvio di gara, il Banco rimane a contatto nei primi minuti e al 4’ di gioco è 5-4. Complice lo 0/8 da 3 Pistoia scappa, capitan Martis interrompe il digiuno biancoblu ma i toscani guidati in attacco da Fabiani e Bassi allungano fino al 18-6 al 10’. La Officina Fattori è più squadra, Usai con due triple sblocca la Dinamo dall’arco e prova a dare la scossa ai suoi ma già al 15’ la partita è a senso unico, il primo tempo si chiude sul 36-18. Non cambia la musica nella secondo tempo, 26-12 il parziale, 62-30 dopo 30’, finisce 82-43, la Dinamo Banco di Sardegna patisce la fisicità degli avversari e incassa la prima sconfitta del torneo, domani sfida decisiva alle 11:00 contro Reggio Emilia.

I tabellini.

Officina Fattori Pistoia – Dinamo Banco di Sardegna 82-43

Officina Fattori Pistoia: Becciani, Pierattini, Di Teodoro, Geromin 3, Mati 13, Bonistalli 2, Greco 4, Riisma 11, Bassi 28, Fabiani 16, Ignarra, Faticanti 5.

Dinamo Banco di Sardegna: Biolchini 7, Tola 1, Milovanovikj 7, Usai 9, Sanna, Fontanella, Carta F., Carta G. 4, Cabras 1, Palazzi, Martis 8, Kalidou 6. All. Carlini

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna