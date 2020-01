NEXT GEN CUP – Reggio Emilia batte in volata Sassari

BANCO DI SARDEGNA SASSARI – GRISSIN BON REGGIO EMILIA 70-74

(14-15; 26-32; 48-46)

Sassari: Biolchini 1, Piredda ne, Milovanovikj 20, Uzzanu ne, Sanna 6, Usai ne, Carta F. 2, Carta G. ne, Cabras, Jakimovski 32, Palazzi 2, Martis 7. Allenatore: Carlini.

Grissin Bon: Morini 2, Porfilio 17, Soviero 10, Maddaloni 5, Soliani 2, Besozzi, Codeluppi, Lusvarghi 2, Vezzoli ne, Cham 12, Diouf 9, Cappelletti 15. Allenatore: Menozzi. Assistenti: Rossetti, Di Paolo.

BOLOGNA FIERE – Terzo successo e qualificazione al secondo turno della Next Gen Cup per la Grissin Bon Reggio Emilia Under 18, che al termine di un match equilibrato e combattuto per 40 minuti, ha la meglio di un mai domo Banco di Sardegna Sassari con il punteggio di 74-70.

Gara in equilibrio per tutta la sua prima parte: per Sassari il gioiellino Jakimovski fa pentole e coperchi, mentre i biancorossi si affidano alle penetrazioni di un Porfilio illuminante in tutte le fasi di gioco (9 punti, 8 rimbalzi e 3 assist per lui all’intervallo lungo) e all’impatto sotto canestro di Cham (10 e 5 a metà gara).

La Grissin Bon riesce a mettere la freccia ad inizio secondo quarto, volando al +5 sul 15-20: Jakimovski però non ci sta e riporta i sardi in parità, prima di un altro mini-break reggiano prima della pausa. Si arriva così al 32-26 per i biancorossi all’intervallo.

La ripresa si apre con due tentativi di fuga da parte della squadra di Menozzi: il primo viene rintuzzato da Milovanovikj, il secondo dal “solito” Jakimovski. Si arriva così all’ultimo break con la Grissin Bon sopra 48-46.

Gli ultimi dieci minuti si aprono nel segno di Soviero, autore di tre coast to coast spacca-difesa, e si chiudono nel segno di Cappelletti, che mitragliando il canestro a ripetizione dalla lunga distanza sigilla il terzo successo in altrettante gare per la Grissin Bon.

17 punti, 12 rimbalzi e 4 assist alla sirena finale per Porfilio, 15 punti di Cappelletti, 12 e 8 rimbalzi di Cham, 10 e 6 assist per Soviero.

Reggio Emilia si qualifica così alla fase finale della Next Gen Cup e stasera alle 18:00 si giocherà il primo posto nel girone contro la Virtus Bologna.

Uff stampa Pallacanestro Reggiana