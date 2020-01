NEXT GEN CUP – Sassari bissa e vince anche contro Brescia

La Dinamo Banco di Sardegna supera anche Brescia per 66 a 54 e nella prima giornata della Ibsa Next Generation Cup fa 2 su 2 portandosi al comando della classifica, domani alle 14:30 il terzo match contro Pistoia in diretta su LBATV

Rispetto alla prima gara con la Virtus Bologna, coach Carlini a tiene fuori dai dodici il prestito senegalese Kalidou, Uzzanu e Nocco. Parte bene la Leonessa, Milovanovikj segna i primi 7 punti biancoblu, al 5’ di gioco Brescia conduce 11-10. Jakimovski tiene a contatto il Banco, i prestiti macedoni guidano l’attacco dei ragazzi di coach Carlini e dopo 7’ è 14-12. Luca Sanna dall’arco firma il sorpasso, risposta bresciana ma il solito Jakimovski chiude la prima frazione sul 19-20 Dinamo. Brescia nel secondo quarto si riporta avanti, il Banco rimane comunque aggrappato al match, Cabras al 17’ per il nuovo sorpasso biancoblu, sulla sirena Milovanovikj manda tutti negli spogliatoi sul 32-36 Sassari, dopo 20’ 14 punti per Milovanovikj e Jakimovski già in doppia doppia (11 punti e 10 rimbalzi). Si segna poco nella terza frazione, restano invariati gli equilibri del primo tempo, la Leonessa rosicchia punti, al 30’ è 42-45. La Dinamo allunga nell’ultima frazione con un parziale di 5-0, Martis scrive il +7 costringendo gli avversari al timeout che però non sortisce l’effetto desiderato, i ragazzi di coach Carlini allungano ancora e al 35’ è 45-55. I biancoblu piazzano il break decisivo per chiduere la sfida, la tripla di Martis vale il +12, finisce 54-66 per la Dinamo Banco di Sardegna che nella prima giornata della Ibsa Next Generation Cup fa 2 su 2 e si porta al comando della classifica, domani alle 14:30 terzo match della manifestazione contro Pistoia in diretta su LBATV.

I tabellini.

Leonessa Basket Brescia – Dinamo Banco di Sardegna 54-66

Leonessa Basket Brescia: Dalcò 9, Bertini 3, Giudici 4, Corona ne, Veronesi 5, Galic 8, Zocca 3, Naoni 5, Rodella, Furin 8, Djya ne, Romano 9.

Dinamo Banco di Sardegna: Biolchini, Tola, Piredda, Milovanovikj 22, Usai 2, Sanna 7, Carta F. 2, Carta G. ne, Cabras 3, Jakimovski 16, Palazzi 6, Martis 8. All. Carlini

