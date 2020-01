NEXT GEN CUP – Sassari resiste nel finale e batte la Virtus Bologna

Gli Under 18 di coach Carlini conquistano per 73-72 il primo match della Ibsa Next Gen Cup contro la Virtus Bologna trascinati da una prova mostruosa del prestito Andrej Jakimovski, autore di una tripla doppia. Alle 18:30 nuovamente in campo, avversaria la Leonessa Brescia

Match equilibrato nella prima fase di gara con le due squadre che si studiano e prendono le misure, la Dinamo Banco di Sardegna costruisce un parziale di 13-2 e al 7′ di gioco conduce per 17-11 costringendo al timeout la Virtus. Bologna esce bene dal minuto e si riporta a contatto, il primo quarto si chiude sul 19-17 con 11 punti del macedone Jakimovski e 7 del senegalese Kalidou. La seconda frazione si apre con il sorpasso bianconero, i padroni di casa conducono ma il Banco resta sempre in scia grazie al prestito proveniente dal PSM Torino, la tripla di Luca Sanna a fil di sirena premia i biancoblu che al 20′ firmano il nuovo vantaggio, 38-37 all’intervallo. Nella ripresa i ragazzi di Carlini respingono ogni tentativo di rimonta, scappano fino al +10 (61-51) ma nel finale, complice la stanchezza, subiscono la rimonta virtussina (69-62 al 37′). Gli ultimi minuti sono tutti da vivere, Bologna tenta il colpo, a 13” dalla fine Frascari con una tripla impatta per il 73-72, la Dinamo non esce bene dal timeout e il duo Martis-Sanna perde palla sulla rimessa, a gestire gli undici secondi rimanenti è la Virtus, tira dall’arco Zambianchi, ferro e grande rimbalzo di Martis che si fa perdonare l’errore precedente, gli Under 18 biancoblu vincono con merito la prima sfida della IBSA Next Gen Cup per 73-72 trascinati da un dominante Andrej Jakimovski, autore di una strepitosa tripla doppia da 36 punti, 18 punti e 10 falli subiti con 42 di valutazione finale. Alle 18:30 si torna in campo per la seconda sfida della prima giornata, palla a due ore 18:30 contro la Leonessa Brescia, diretta su LBATV.

I tabellini.

Dinamo Banco di Sardegna – Virtus Bologna 73-72

Dinamo Banco di Sardegna: Biolchini 3, Piredda, Uzzanu, Sanna 6, Carta F. 6, Carta G., Jakimovski 36, Palazzi 2, Martis 4, Nocco, Kalidou 16. All. Carlini

Rimbalzi: 53 (Jakimovski 18, Kalidou 10) – Assist: 14 (Palazzi 4)

Virtus Bologna: Deri 7, Grotti, Frascari 11, Ly-lee 6, Solaroli 15, Zambianchi 3, Salsini, Guastamacchia 6, Orsi 4, Galli 6, Agbamu 8, Martini 6. All. Ansaloni

Rimbalzi: 57 (Solaroli 11, Abgamu 10) – Assist: 18 (Deri 7)

Guarda il servizio su DinamoTV:

Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna