Next Gen Cup U18F – Costa Masnaga batte Venezia e va in finale

Inizio di gara concitato e fisico per le due compagini che si presentano al Pala Nino Pizza con la solita grinta e rivalità. Colognesi e Spinelli sono le due protagoniste dei primi minuti di gioco: filo da torcere per Venezia che non tarda a reagire. A metà del tempo il punteggio è fermo sull’11 a 5. Costa è sicuramente più pronta al rimbalzo e la velocità e precisione con la quale realizza premia le ragazze di Coach Pierangelo Rossi che chiudono il tempo 22 a 14.

Venezia rientra in campo con più convinzione. Osazuwa e Leonardi contribuiscono di sostanza: la Reyer spinge sull’acceleratore e impone un parziale di 6 a 2 alla Costa che resta inchiodata. 24 a 20 è il punteggio parziale dopo 4 minuti di gioco. Capitan Camilla Allevi guida le compagne biancorosse per strappare un vantaggio che metta al sicuro la distanza presa dalle avversarie. Dopo il gioco da 2+1 di Villa su fallo di Bianchi Venezia rialza la testa e riporta in equilibrio il sistema di gioco. Si va all’intervallo lungo sul 36 a 29.

Il rientro in campo è dettato da tempi veloci e da una capitalizzazione di punti da parte della Costa x l’Unicef che si porta a +15 grazie ai liberi di Spinelli su fallo di Zaric a metà del tempo (51 a 36) lasciando Venezia in grande difficoltà. La Reyer riesce a fare ben poco e la Costa chiude il terzo parziale 60 a 41 grazie anche al gran contributo di Martina Spinelli in doppia doppia.

L’ultimo parziale si presenta con la determinazione di Venezia a non darsi per vinta. La bassa percentuale di realizzazione dal campo continua a essere il tallone d’Achille della squadra di coach Pernias. Costa recupera palle importanti e la sua forza è la presenza a rimbalzo. A poco più di metà del tempo ancora da giocare la distanza è costantemente sul +21 per la Costa (68 a 47). Ma non è finita. Venezia, in 2 minuti realizza 12 punti e a 3 e 45 dal termine il mini break è di 12 a 2 per la Reyer (70 a 59). Con un po’ di stanchezza nelle gambe Costa recupera e chiude la partita 82 a 65 staccando il biglietto per la finale di domani contro Geas Basket.

Basket Costa x l’Unicef vs Umana Reyer Venezia 82-65

Basket Costa x l’Unicef: Colognesi 7, Allevi 10, Caloro 4, Gatti, Allievi 15, Cibinetto, Villa 13, N’Guessan 9, Bernardi, Serra, Osazuwa 5, Spinelli 19. Coach Pierangelo Rossi.

Umana Reyer Venezia: Orvieto 4, Bianchi 4, Siviero 3, Rosini 5, Carrer 2, Maccarone, Leonardi 18, D’Este 2, Dal Toso 6, Jankovic 6, Sekulic, Zaric 15. Coach Juan Escrig Pernias.

