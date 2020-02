Next Gen Cup U18F – Devastante Geas, non c’è partita contro Mirabello

Allianz Geas – Mirabello 92-54 (29-14; 26-14; 20-10; 17-16)

Grande successo nella semifinale della prestigiosa Ibsa Next Gen Cup di Pesaro per l’Under 18 Elite Allianz Geas, che batte Basket Academy Mirabello 92-54. Partita in discesa fin da subito per Sesto: le rossonere corrono bene il campo e sono brave a convertire in canestri le numerose palle recuperate (saranno 22 a fine partita). Il buon vantaggio guadagnato nel primo quarto viene incrementato anche nelle altre frazioni. Tutte le geassine iscritte a referto.

Domattina alle ore 11 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro le rossonere affronteranno in finale la vincente dell’altra semifinale tra Costa Masnaga e Venezia. Sarà possibile guardare la gara in diretta streaming sul canale dedicato della Lega Basket Femminile (lbftv.it).

Allianz Geas – Mirabello 92-54 (29-14; 26-14; 20-10; 17-16).

Allianz Geas: Rapetti 13, Cristani 8, Moretti 19, Merisio 6, Pellegrini 18, Nespoli 6, Valli 11, Calvi 5, Beachi 6. All.: Pollice, Troncato, Mazzotta.

Mirabello: Colantoni 2, Campanini 5, Ceno 11, Vitali 3, Dolfini 2, Farina 12, Galliera Ricci 8, Calanca 2, Borghi, Cacciatori 1, Boarini, Matteucci 8. All.: Bereziartua, Benatti.

